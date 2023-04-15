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Андрей Кузнецов о драме вокруг долгостроев ГК «Дискус»

  • 15/04/2023, 11:07
долгострои ГК Дискус
Появление петиции от дольщиков стало отправной точкой для уголовного дела и чем больше будет подписей, тем выше шансы, что на петицию обратят внимание адресаты, считает эксперт.

В драме вокруг недостроев ГК «Дискус» мэрия Новосибирска отказывается оставаться крайней. Городская власть сообщила о действиях, направленных на ввод 53 объектов. Но уголовное дело сохраняет актуальность, и у Алексея Джулая нет повода расслабляться. Об этом пишет Андрей Кузнецов, главный редактор и директор Информационно аналитического агентства «Центр деловой жизни» (ЦДЖ). Далее редакция публикует материал, размещенный на сайте агентства.

возбуждено уголовное дело в отношении застройщика

Следователи возбудили уголовное дело в отношении компании «Дискус»

Как известно, Следственный комитет возбудил в отношении руководства ГК «Дискус» уголовное дело по статье УК 159 часть 4 — мошенничество в особо крупном размере с деньгами дольщиков двух многоквартирных домов. Это случилось после прокурорского десанта на Плющихинском жилмассиве. Правоохранители откликнулись на жалобы владельцев квартир в недостроенных домах. Расследование дела взяли под контроль облпрокуратура и председатель СКР Александр Бастрыкин.

С общественностью учредитель ГК «Дискус» Алексей Джулай объяснился путём публикации обвинений в адрес прокуратуры, мэрии и поставщиков коммунальных услуг. Давно известная версия застройщика — всё бы у него было хорошо и вовремя, если бы городские власти построили коммуникации к границам участков, арендованных «Дискусом». По мнению Джулая, мэрия должна признать акты технологического присоединения по 55 домам.

— Оставшиеся дома мы планируем ввести в эксплуатацию в конце 2024 года», — сообщил владелец «Дискуса», в портфеле которого на сегодня 106 строящихся многоквартирников.

Цифры красноречиво говорят о масштабе проблем, с которыми столкнётся регион в случае, если «Дискус» рухнет, не достроив начатое. Наверняка у многих причастных чиновников есть соблазн свалить всё на застройщика, но это значит оставить нерешёнными проблемы тысяч дольщиков. Ответственности, в любом случае, не избежать. На этой неделе мэрия, не комментируя официально заявления Джулая распространила в СМИ информацию, что в отношении 53 домов «Дискуса» инспекцией

Госстройнадзора Новосибирской области выданы заключения о соответствии объектов требованиям проектной документации.

Долгострои Новосибирска

53 долгостроя группы «Дискус» получили заключение о соответствии требованиям проектной документации в Госстройнадзоре

— Сейчас ведётся активная работа с ресурсоснабжающими организациями для ввода домов в эксплуатацию. Ситуация с каждым домом находится на контроле минстроя НСО, мэрии Новосибирска и прокуратуры НСО, — цитирует пресс-службу городской администрации «Прецедент».

— Работа по завершению строительства объектов ГК «Дискус» и вводу их в эксплуатацию будет продолжена до полного решения всех вопросов совместно с застройщиком, — со ссылкой на мэрию пишет «ИнфоПро54».

Насчёт «совместно с застройщиком» — важный акцент. Мэрия как будто не разделяет себя с «Дискусом» перед лицом трудностей. Но обратите внимание на цифры. Количество домов в сообщениях Джулая и мэрии разнится на 2. Как раз ситуация по двум домам стала поводом для возбуждения дела. Скорее всего, именно эти дома выведены за скобки межведомственных усилий по согласованию ввода просроченных объектов. Вместе с тем нельзя не обратить внимание, что ещё 51 дом строится, и сроки завершения объектов тоже могут сдвинуться вправо.

Статус нынешней ситуации вокруг «Дискуса» — временный. В основе уголовного дела истории с деньгами дольщиков двух долгостроев, но количество может вырасти. Сейчас дело возбуждено в отношении неопределённых лиц из руководства «Дискуса», и в какой-то момент определённость должна наступить. Тогда же появится мера пресечения и прочие сопутствующие факторы, облегчающие следственные действия и усложняющие управление бизнесом.

Будь Джулай обвиняемым — его членство в «Единой России» тут же было бы приостановлено, закрыт был бы и вход в мэрию. Пока застройщик может пользоваться политическим ресурсом, основанным на депутатских полномочиях. Покупатели квартир, уставшие ждать жильё от «Дискуса», развивают успех в сборе подписей под петицией к президенту Владимиру Путину и генпрокурору РФ Игорю Краснову. Эксперты считают, что сам факт появления петиции стал подлинной отправной точкой для уголовного дела. Чем больше будет подписей, тем выше шансы на то, что адресаты обратят пристальное внимание на новый новосибирский кейс с обманутыми дольщиками.

 

Ранее редакция сообщала о конфликтной ситуации с отоплением Плющихинского жилмассива

Фото пресс-службы областной прокуратуры

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Рубрики : Общество Власть Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : обманутые дольщики долгострои Новосибирска долгострои ГК Дискус


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