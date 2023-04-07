В Сибири предлагают создать кольцевой железнодорожный туристический маршрут

— В себестоимости туристической поездки не менее 42% составляют затраты на транспорт. Если скорректировать этот параметр, то мы увидим кардинальное изменение развития туризма в стране, — сообщил на заседании круглого стола «Трэвел-хабы Сибири» в рамках Форума сибирского гостеприимства «Дикоросы» председатель комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты РФ Андрей Максимов. — В 2022 году в отсутствие транспортного кэшбека мы увидели существенный рост стоимости авиаперевозок. При этом на 20-30% выросло количество пассажиров железнодорожного транспорта, но весь запрос туротрасли в условиях закрытых аэропортов юга и перегрузки инфраструктуры РЖД сегодня выполнить невозможно. Сейчас с коллегами из Минтранса РФ решаем этот вопрос.

Руководитель туристского информационного центра Томска Светлана Козуб предложила превратить логистику в турпродукт. По этому пути пошли томичи при создании проекта «Вагон знаний».

— Мы набираем группы детей в Новосибирске и везем их на экскурсию в Томск. Как только дети садятся в брендированный вагон региона, для них сразу начинается программа, которая может быть развлекательной, образовательной, научной и т.д. В создании этого продукта задействовано много предпринимателей. Они продают туры, готовят программу для детей в дороге, брендированные сувениры, обеспечивают перевозку детей в Томске, их питание, проводят экскурсии и т.д., — пояснила она. — Сейчас мы планируем выходить на Кемеровскую область для организации проекта по той же схеме.

Генеральный директор АО «Экспресс-пригород» Вячеслав Невежин предложил томским предпринимателям сотрудничество в части доставки в Новосибирск туристических групп из Томска ― по аналогии с проектом «Вагон знаний».

Участники круглого стола также предложили на основе томского проекта сделать кольцевой железнодорожный маршрут по всем регионам Сибири. Председатель исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников считает, что не нужно замыкаться на железнодорожном транспорте.

— Можно просчитать интересные для туристов мультимодальные маршруты, которые будут включать в себя самолет, железную дорогу, автобус и пешие маршруты. Например, великое Саяно-Шушенское кольцо — 3,5 км, — предложил он.

По словам Светланы Козуб, создание такого продукта — только начало работы. 80% успеха обеспечивают его продвижение, поэтому важно, чтобы туристско-информационные центры (ТИЦ) регионов, заинтересованных в реализации таких проектов, туроператоры и МАСС, РЖД и авиакомпании составили единый медиаплан его продвижения.

Геннадий Гусельников также сообщил, что МАСС продвигает идею субсидирования билетов в регионы Сибири по аналогии с той программой, которая реализуется для Дальнего Востока, идею специальных тарифов школьникам в период каникул, не только на авиационном, но и железнодорожном транспорте.

Ранее редакция приводила мнение экспертов о том, реально ли продвинуть туристические бренды Сибири через кулинарию.