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Гендиректор УК предприятия подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

В настоящее время следователем изучается финансовая отчетность и уставная документация компании.
  • 19/07/2019, 16:32
Гендиректор УК предприятия подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора управляющей компании предприятия, который подозревается в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п. «а,б» ч.2 ст.199 УК РФ), сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

По версии следствия, в период с января 2014 года по март 2016 года генеральный директор управляющей компании предприятия и иные неустановленные лица при осуществлении предпринимательской деятельности в целях получения налоговой выгоды уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль в особо крупном размере.

— В ходе расследования уголовного дела следствием будут приняты исчерпывающие меры к возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, — отметили в СКР.

Отмечается, что в настоящее время следователем изучается финансовая отчетность и уставная документация компании, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

— Целью уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и возмещение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну, — подчеркнули в следственном комитете.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru

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