Рекламодателям
 
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты

Продать мем

В Новосибирске выставлен на продажу дом, успевший стать городской достопримечательностью и любимцем российских блогеров.
  • 19/07/2019, 16:25
Автор: Игорь Смольников
002
По оглашенному замыслу городских властей, из периферии, чьим аргументом прежде была лишь транзитность и наличие метро, этот район должен превратиться в участок дисперсного центра.

В новосибирском списке выставленной на продажу коммерческой недвижимости появилось любопытное пополнение — здание, входящее в перечень самых горячих новосибирских мемов. Наравне с трамваем №13, синей высоткой «Бэтмен» и прочими открыточно-инстаграмными диковинами.

Речь о здании на Большевистской, прославившемся под условными прозвищами «текучий дом», «зефирный домик», «пластилин хаус», «пьяный дом». Прозвищами своими и популярностью в блого-сфере здание обязано причудливым фасадным дизайном — его текучими, словно расплавленными формами.

У этого архитектурного концепта не так уж много образцов, и каждый вновь появившийся практически обречен и на любовь фотографов, и на недоумение традиционалистов. Ближайший собрат новосибирского «расплавленного дома» — здание в польском городе Сопот.

Но и без ссылок на международный контекст этот объект «порвал мозг» публике, став лакомой фото-натурой сразу же после появления. Для статуса официальной, академичной достопримечательности ему не хватает авторского лейбла  «архитектор такой-то, год постройки такой-то». Однако собственник здания не оглашает личность проектировщика. Достоверно известно лишь, что над внешней пластикой здания, возведенного в 2013-м, работал скульптор-монументалист.

Впрочем, сугубо скульпторский подход к фасаду виден и так  концепт дома-изваяния вообще типичен для стиля «деконструктивизм». А сфере, генерирующей мемы, авторская атрибуция и вовсе не важна «пластилиновый» дом стал знаменитостью очень быстро, поскольку стоит в районе, которого не минует практически ни один гость города.

Остальные его соседи по мем-листу — объекты куда более монументальные: «Бэтмен», оперный театр, Бугринскй мост, трио домов-кораблей «Флотилия» на Октябрьской магистрали, здания «Кокон» и «Айсберг». Тут сработал принцип «Форма решает».

Что же до содержания, то этот вопрос остается открытым: ООО «Департамент недвижимости и права» продает удивительный дом со свободным функционалом.

Определяться с ним предстоит самому покупателю. Впрочем, кое-что дом готов ему подсказать.

Первой ролью здания был ночной клуб. Сейчас формат ночного клуба отнюдь не самый ходовой вариант бизнес-дебюта, зато пространство здания весьма пригодно для freeflow для ресторанного комплекса нескольких концепций (подобного «Стоун Хаусу» на Красном проспекте) или для многофункционального рекреационного центра, сочетающего в своем предложении общепит и развлечения, развлечения и фитнес. Тем более что к теме можно подключить составляющую «SPA и аква-релакс». Причем практически без затрат: в нижнем уровне здания остался сохранный и функциональный комплекс, включающий бани разных национальных концептов (хамам, японская, сауна, русская). Немаловажно, что в отделке применены отделочные решения, которые не устаревают. Мрамор, оникс, абстрактный мозаичный декор. И ничего такого, что могло бы выпасть из актуального образа, визуально «подешеветь». Например, керамическая плитка — материал для моды уязвимый, а оникс  материал из роскошной эпохи ар-деко, материал, олицетворяющий «дорого-богато» без всякого сарказма. Действительно роскошно, без всякой иронии. То есть новому собственнику не придется долго ломать голову над реконцепцией этого пространства — тут все сделано с достаточным запасом статуса и актуальности.

К слову, совсем рядом с эти домом до поры существовал еще один всенародно известный мем Новосибирска  так называемая «зеркальная изба». Бревенчатый домишко новониколаевских времен, облаченный, как в карнавальную маску, в зеркальный граненый фасад во вкусе гламура 90-х.  До наших дней это творение фрик-зодчества не дожило, но в интернете и фольклоре осталось.

Как отметили представители «Департамента недвижимости и права», продажа здания обусловлена отъездом его собственника за границу. И к вееру его нового функционала собственник, чья личность не оглашается, относится спокойно. Стартовая цена дома — 135 млн рублей.

— В принципе возможно наращивание здания до пяти этажей — добавили в агентстве. Инженерный ресурс здания это допускает, и в проекте, по которому дом строился, готовые вариации таких решений есть, причем без ущерба для базового образа, принесшего дому всероссийскую известность. Вся проектная документация сохранна.

Пластическая экстравагантность дома — компонент, который новому собственнику, пожалуй, придется сохранять даже при увеличении пропорций. Ведь она — одна из сильных сторон объекта. Аспект, способный вытянуть и неидеальность локации.

Но локация — это тоже тема в развитии. Район быстро прирастает статусными объектами, объектами, которые трафик сделают более плотным и вариативным. Это несколько жилых комплексов, многофункциональный комплекс «Снежная миля», реконструированная и перезапущенная набережная, проектируемый исторический квартал на Инской. По оглашенному замыслу городских властей, из периферии, чьим аргументом прежде была лишь транзитность и наличие метро, этот район должен превратиться в участок дисперсного центра — центр Новосибирска композиционно и функционально должен «дорасти досюда». Получится это на все 100% или нет  вопрос открытый. Но в любом случае прежней периферийности к началу 2020-х тут не будет. И «зефирный дом» окажется в новом, более продуктивном средовом контексте.

Однако эксперты выделяют и проблемные черты, трудно изживаемые в этом районе.

— Из ряда больных вопросов — избыточная транзитность улицы Большевистской, — поясняет Елена Ермолаева, руководитель агентства RID Analytics. — На «Большевичке» очень остра проблема с парковками, ее ощущают многие расположенные там бизнес-объекты: тот же бизнес-центр «РИМ», к примеру. Это влияет и на арендную заполняемость офисов, и на клиентские потоки к этим объектам. Для людей, перемещающихся на машинах, любой адрес на улице Большевистской  заведомо проблемная локация. И новому пользователю здания для гарантий его доходности придется либо найти небанальное и эффективное решение парковочной проблемы, либо создать в этом месте сервис для публики, в принципе не обремененной вопросом парковки. Обобщенно говоря, для тех, кто приезжает на метро и троллейбусах. Нетрудно догадаться, что это молодежь. Это два совершенно разных пласта задач: на немоторизованную молодежь может действовать «мемичность» здания, но платежеспособность этого социального слоя не очень велика по объективным причинам. Это придется учитывать при продумывании новой функции здания. Словом, там должно быть что-то такое, что по потребительской привлекательности соответствовало бы его внешнему WOW-эффекту.

Впрочем, наблюдатели солидарны во мнении, что здание со статусом мема — актив куда более ликвидный, чем «просто дом». Особенно в Новосибирске — в городе, неизбалованном архитектурными диковинами, и потому очень влюбчивом по этой части.

Фото баз-автора, фото Лены Ермолаевой – предоставлено спикером     

Популярное с сайта

Гендиректор УК предприятия подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

19/07/2019, 16:32
В настоящее время следователем изучается финансовая отчетность и уставная документация компании.
Вокзальный комплекс Бердска реконструируют

Вокзальный комплекс Бердска реконструируют

19/07/2019, 14:41
На время ремонта кассы и зал ожидания будут расположены в оборудованных модульных вагончиках.

Местным производителям предложат «Новый сибирский продукт»

19/07/2019, 14:28
Сертификация под этим брендом даст им бонусы для продвижения продукции в торговых сетях и ярмарках региона.

Актуальный разговор

Политолог Владимир Леонтьев о «чехарде» кандидатов, запросах избирателей и барьерах для «мэров с улиц».

Выборы мэра совершенно «размыты»

Все материалы
Новости

Горэлектротранспорт займет 100 млн рублей

19/07/2019, 19:19

«Технопрому» добавят спутников и дискуссий

19/07/2019, 19:16

Золотые войны. Кому это нужно?

19/07/2019, 19:12

Эксперты Авито определили поисковые тренды 2019 года в Новосибирске

19/07/2019, 17:54

Минпромторг оценит долю интернет-торговли в Новосибирске

19/07/2019, 16:57

Гендиректор УК предприятия подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

19/07/2019, 16:32

Вокзальный комплекс Бердска реконструируют

19/07/2019, 14:41

Местным производителям предложат «Новый сибирский продукт»

19/07/2019, 14:28

Новосибирская область лидирует в округе по объемам оптовой торговли и общественного питания

19/07/2019, 13:44

Концессию на теплосети в Черепаново разыграли две компании

19/07/2019, 11:59

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска