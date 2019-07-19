Продать мем

В Новосибирске выставлен на продажу дом, успевший стать городской достопримечательностью и любимцем российских блогеров.
19/07/2019, 16:25
Автор: Игорь Смольников
По оглашенному замыслу городских властей, из периферии, чьим аргументом прежде была лишь транзитность и наличие метро, этот район должен превратиться в участок дисперсного центра.
В новосибирском списке выставленной на продажу коммерческой недвижимости появилось любопытное пополнение — здание, входящее в перечень самых горячих новосибирских мемов. Наравне с трамваем №13, синей высоткой «Бэтмен» и прочими открыточно-инстаграмными диковинами.
Речь о здании на Большевистской, прославившемся под условными прозвищами «текучий дом», «зефирный домик», «пластилин хаус», «пьяный дом». Прозвищами своими и популярностью в блого-сфере здание обязано причудливым фасадным дизайном — его текучими, словно расплавленными формами.
У этого архитектурного концепта не так уж много образцов, и каждый вновь появившийся практически обречен и на любовь фотографов, и на недоумение традиционалистов. Ближайший собрат новосибирского «расплавленного дома» — здание в польском городе Сопот.
Но и без ссылок на международный контекст этот объект «порвал мозг» публике, став лакомой фото-натурой сразу же после появления. Для статуса официальной, академичной достопримечательности ему не хватает авторского лейбла — «архитектор такой-то, год постройки такой-то». Однако собственник здания не оглашает личность проектировщика. Достоверно известно лишь, что над внешней пластикой здания, возведенного в 2013-м, работал скульптор-монументалист.
Впрочем, сугубо скульпторский подход к фасаду виден и так — концепт дома-изваяния вообще типичен для стиля «деконструктивизм». А сфере, генерирующей мемы, авторская атрибуция и вовсе не важна —«пластилиновый» дом стал знаменитостью очень быстро, поскольку стоит в районе, которого не минует практически ни один гость города.
Остальные его соседи по мем-листу — объекты куда более монументальные: «Бэтмен», оперный театр, Бугринскй мост, трио домов-кораблей «Флотилия» на Октябрьской магистрали, здания «Кокон» и «Айсберг». Тут сработал принцип «Форма решает».
Что же до содержания, то этот вопрос остается открытым: ООО «Департамент недвижимости и права» продает удивительный дом со свободным функционалом.
Определяться с ним предстоит самому покупателю. Впрочем, кое-что дом готов ему подсказать.
Первой ролью здания был ночной клуб. Сейчас формат ночного клуба отнюдь не самый ходовой вариант бизнес-дебюта, зато пространство здания весьма пригодно для freeflow— для ресторанного комплекса нескольких концепций (подобного «Стоун Хаусу» на Красном проспекте) или для многофункционального рекреационного центра, сочетающего в своем предложении общепит и развлечения, развлечения и фитнес. Тем более что к теме можно подключить составляющую «SPA и аква-релакс». Причем практически без затрат: в нижнем уровне здания остался сохранный и функциональный комплекс, включающий бани разных национальных концептов (хамам, японская, сауна, русская). Немаловажно, что в отделке применены отделочные решения, которые не устаревают. Мрамор, оникс, абстрактный мозаичный декор. И ничего такого, что могло бы выпасть из актуального образа, визуально «подешеветь». Например, керамическая плитка — материал для моды уязвимый, а оникс — материал из роскошной эпохи ар-деко, материал, олицетворяющий «дорого-богато» без всякого сарказма. Действительно роскошно, без всякой иронии. То есть новому собственнику не придется долго ломать голову над реконцепцией этого пространства — тут все сделано с достаточным запасом статуса и актуальности.
К слову, совсем рядом с эти домом до поры существовал еще один всенародно известный мем Новосибирска — так называемая «зеркальная изба». Бревенчатый домишко новониколаевских времен, облаченный, как в карнавальную маску, в зеркальный граненый фасад во вкусе гламура 90-х. До наших дней это творение фрик-зодчества не дожило, но в интернете и фольклоре осталось.
Как отметили представители «Департамента недвижимости и права», продажа здания обусловлена отъездом его собственника за границу. И к вееру его нового функционала собственник, чья личность не оглашается, относится спокойно. Стартовая цена дома — 135 млн рублей.
— В принципе возможно наращивание здания до пяти этажей — добавили в агентстве. —Инженерный ресурс здания это допускает, и в проекте, по которому дом строился, готовые вариации таких решений есть, причем без ущерба для базового образа, принесшего дому всероссийскую известность. Вся проектная документация сохранна.
Пластическая экстравагантность дома — компонент, который новому собственнику, пожалуй, придется сохранять даже при увеличении пропорций. Ведь она — одна из сильных сторон объекта. Аспект, способный вытянуть и неидеальность локации.
Но локация — это тоже тема в развитии. Район быстро прирастает статусными объектами, объектами, которые трафик сделают более плотным и вариативным. Это несколько жилых комплексов, многофункциональный комплекс «Снежная миля», реконструированная и перезапущенная набережная, проектируемый исторический квартал на Инской. По оглашенному замыслу городских властей, из периферии, чьим аргументом прежде была лишь транзитность и наличие метро, этот район должен превратиться в участок дисперсного центра — центр Новосибирска композиционно и функционально должен «дорасти досюда». Получится это на все 100% или нет — вопрос открытый. Но в любом случае прежней периферийности к началу 2020-х тут не будет. И «зефирный дом» окажется в новом, более продуктивном средовом контексте.
Однако эксперты выделяют и проблемные черты, трудно изживаемые в этом районе.
— Из ряда больных вопросов — избыточная транзитность улицы Большевистской, — поясняет Елена Ермолаева, руководитель агентства RID Analytics. — На «Большевичке» очень остра проблема с парковками, ее ощущают многие расположенные там бизнес-объекты: тот же бизнес-центр «РИМ», к примеру. Это влияет и на арендную заполняемость офисов, и на клиентские потоки к этим объектам. Для людей, перемещающихся на машинах, любой адрес на улице Большевистской — заведомо проблемная локация. И новому пользователю здания для гарантий его доходности придется либо найти небанальное и эффективное решение парковочной проблемы, либо создать в этом месте сервис для публики, в принципе не обремененной вопросом парковки. Обобщенно говоря, для тех, кто приезжает на метро и троллейбусах. Нетрудно догадаться, что это молодежь. Это два совершенно разных пласта задач: на немоторизованную молодежь может действовать «мемичность» здания, но платежеспособность этого социального слоя не очень велика по объективным причинам. Это придется учитывать при продумывании новой функции здания. Словом, там должно быть что-то такое, что по потребительской привлекательности соответствовало бы его внешнему WOW-эффекту.
Впрочем, наблюдатели солидарны во мнении, что здание со статусом мема — актив куда более ликвидный, чем «просто дом». Особенно в Новосибирске — в городе, неизбалованном архитектурными диковинами, и потому очень влюбчивом по этой части.
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