Путь длиною в 10 лет: как «ЭкоНива», будучи топовым производителем сырого молока, превратилась в значимого игрока и на рынке молочной продукции

Группа заняла 26 место, поднявшись в рейтинге за год сразу на 23 пункта. Зачем крупнейший отечественный производитель сырого молока пошел в переработку и как смог стать заметным игроком?

«ЭкоНива», основанная Штефаном Дюрром, занялась молочным животноводством в 2002 г. скорее вопреки: местные чиновники не разрешили вырезать коров на ферме, земли которой обрабатывала компания. В итоге меньше чем за 10 лет «ЭкоНива» закрепилась в тройке отечественных производителей молока-сырья: к концу 2012 г. ее хозяйства в шести российских регионах производили уже 265 т молока ежедневно. Логичным шагом для компании стало начало самостоятельной переработки молока с собственных ферм. Причин вступить на этот путь было несколько. Из высоких целей – поднять имидж молока и вернуть ему былую славу полезного качественного продукта. Среди практичных задач – иметь возможность нивелировать волатильность рынка, диверсифицировав бизнес.

«Рынок сырого молока, как любого биржевого товара, очень волатильный. Чем больше становилось наше предприятие, тем больше мы ощущали эту зависимость. Поэтому решено было попробовать часть молока перерабатывать самим. Но так как опыта у нас еще не было, решили начать с маленького завода», – делился в одном из интервью президент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр.

Таким маленьким заводом стало предприятие в Маслянинском районе Новосибирской области мощностью 10 т сырого молока в сутки, запущенное в 2013 г. Для сравнения: сегодня на пяти производственных площадках «ЭкоНива» ежедневно перерабатывает свыше 650 т молока высшего сорта с собственных ферм.

Сначала на Маслянинском заводе «ЭкоНива» производила только пастеризованное молоко и сметану под брендом «Академия Молочных Наук». По мере наработки опыта и обкатки оборудования началось производство творога и кисломолочных продуктов. Постепенно продукция завоевала симпатии местных покупателей.

«Мы начинали с поставок базовых молочных продуктов в близлежащие районы: Маслянинский, Черепановский, Искитимский. Новому, по сути, локальному бренду на первых порах было нелегко, но высокая планка, изначально заданная в части качества продукции, помогла довольно быстро завоевать доверие потребителей и закрепиться на региональном рынке», – вспоминает заместитель руководителя предприятия Алексей Франц.

Не имея больших маркетинговых бюджетов, нестандартным ходом в продвижении собственной продукции стало открытие на фермах «ЭкоНивы» экскурсионных проектов. Здесь любой желающий мог увидеть, как рождается настоящее молоко, и попробовать натуральную продукцию из него. Так «ЭкоНива» стала одним из первопроходцев аграрного туризма в России. С тех пор на фермах группы побывали свыше 100 000 гостей.

Между тем «ЭкоНива» продолжала кратно наращивать производство сырого молока, запуская новые современные стандартизированные молочные комплексы по всей стране. Если в 2012 г. группа произвела 84 000 т сырого молока, то в 2015 г. – уже 180 000 т, а в 2017 г. – почти 300 000 т, став с тех пор бессменным лидером не только в России, но и в Европе.

«Когда ты производишь столько молока, то невольно задумываешься, что с ним будет дальше? Этот вопрос волнует нас не только с точки зрения бизнеса. Нам небезразлично, как дальше будет использоваться наше молоко: сделают из него вкусные продукты или разведут пальмовым маслом. Когда мы продаем молоко другим переработчикам, то повлиять на результат не можем. Зато можем сделать так, чтобы люди наслаждались не только вкусом молочной продукции, но и были уверены в ее натуральности и качестве», – вспоминал Штефан Дюрр.

К тому времени перерабатывающие мощности группы тоже увеличились. В 2016 г. «ЭкоНива» построила небольшое производство на «своей родине» близ села Щучье в Воронежской области, а спустя год приобрела в том же регионе Аннинский молочный комбинат и площадку «МосМедыньагропром» в Калужской области. Новые мощности позволили расширить и ассортимент выпускаемой продукции: теперь «ЭкоНива» производила пастеризованное и ультрапастеризованное молоко, всю традиционную линейку кисломолочных продуктов, йогурты и творожки, масло и даже мороженое. Компания встала перед очередным вызовом – выйти с молочной продукцией собственного производства на федеральный уровень. Но тут же возник вопрос: делать ли это с брендом «Академия Молочных Наук», ориентированным все же на местного покупателя, или придумать нечто новое? Ответ был очевиден – строить крупный федеральный бренд и бороться за внимание покупателей с производителями, которые десятилетиями были представлены на полках в больших объемах.

В компании решили не придумывать вымышленных персонажей и легенд, а создать честный, открытый бренд, положив в основу то, что является ее сутью. «ЭкоНива» – один из немногих крупных холдингов, который полностью контролирует весь процесс производства молока и может гарантировать качество по всей цепочке – от поля до прилавка.

«Мы сами выращиваем корма, заботимся о здоровье и комфорте наших животных, используем передовые технологии на молочных заводах. Это позволяет нам производить высококачественную молочную продукцию по доступной цене», – отмечает директор по продажам подразделения переработки ГК «ЭкоНива» Денис Ишмаев.

Так, в конце 2018 г. группа вышла на федеральный уровень с молочными продуктами под брендом «ЭкоНива». Именно тогда на фирменной упаковке продукции появилось фото Штефана Дюрра, а позднее и номер для личных обращений к нему по WhatsApp, чтобы еще раз подчеркнуть открытость компании и ее высокий уровень ответственности перед потребителем.

С тех пор бренд «ЭкоНива» стал знаком многим жителям России, а портфель продукции пополнился традиционными полутвердыми сырами и разработанным по собственной рецептуре твердым сыром Dürr (они производятся в селе Щучье на заводе, запущенном в 2021 г.). Компания наладила сотрудничество с крупными федеральными ритейлерами, небольшими региональными сетями, независимыми дистрибуторами, предприятиями сферы гостеприимства, онлайн-сервисами доставки. Также группа развивает собственную розницу. Итог: продукция компании представлена в 70 регионах страны, от Москвы до Новосибирска.

В том числе благодаря внешним вызовам «ЭкоНива» видит большой потенциал в развитии как производства сырого молока (показатели Доктрины продовольственной безопасности до сих пор не достигли установленных 90% самообеспеченности по молочным продуктам), так и его переработки, в особенности глубокой. Именно поэтому группа начала реализацию крупнейшего инвестиционного проекта по строительству перерабатывающего завода в Маслянинском районе Новосибирской области мощностью 1150 т молока в сутки. Предприятие планирует стать крупнейшим в Сибири производством, на котором будут выпускаться не только сыры и традиционная молочная продукция, но и сухая деминерализованная сыворотка с максимальной степенью очистки до 90%. Так называемая «Деми-90» – основной ингредиент для производства сухих детских смесей, в том числе заменителей грудного молока, до 90% потребностей которого Россия до сих пор импортирует. Кроме того, у этого продукта, как и у сыров, высокий экспортный потенциал благодаря близости производства к основным мировым потребителям – Китаю и странам Юго-Восточной Азии.

Реализация новосибирского проекта позволит «ЭкоНиве» войти в топ-5 переработчиков молока в стране, сохраняя неизменными ключевые ценности: качество молока, эффективность производства, комфортные условия труда для сотрудников и здоровье животных.

Фото предоставлено пресс-службой компании