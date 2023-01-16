Возбуждено уголовное дело в связи с нарушением сроков строительства станции метро «Спортивная»

Прокуратурой города Новосибирска проведена проверка исполнения соблюдения мэрией города Новосибирска бюджетного законодательства в связи с нарушением сроков завершения строительства станции метро «Спортивная». По результатам проведенной проверки в отношении начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Константина Васильева возбуждено дело об административном правонарушении в связи с нарушение условий предоставления бюджетных инвестиций (ч.1 ст.15.15.4 КоАП РФ).
Постановление прокуратуры города будет рассмотрено судом Центрального района города Новосибирска.
Кроме того, в связи с выявленными нарушениями прокурор города 16 января 2023 внес представление мэру Новосибирска, указав на ненадлежащий контроль за работой подчиненных.
Напомним, в мэрии поясняли, что препятствием к своевременной сдаче станции стали «бумажно-бюрократические» вопросы. Как уже сообщалось Главгосэкспертиза не с первого раза приняла у Новосибирской мэрии проектно-сметную документацию, выявив недостатки при её составлении.
В дальнейшем уже в текущем году даже при высокой готовности, о которой говорят в мэрии, сроки ввода станции в эксплуатацию неоднократно сдвигались. В сентябре мэр города Анатолий Локоть проинформировал о переносе даты ввода в эксплуатацию станции метро «Спортивная» в Новосибирске на месяц позже, чем было запланировано. Изначально предполагалось, что это произойдет в октябре текущего года. Тогда, по словам градоначальника, на объекте уже были установлены раздвижные двери, завершена отделка центрального фойе. Из работ по внутренней отделке оставался потолок, установка турникетов, а также благоустройство прилегающей территории.
Ранее редакция сообщала о том, что на станции «Спортивная» смонтирована первая линия дверей типа «метро».
Фото — ООО «СпецТрансСтрой»
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