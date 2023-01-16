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Возбуждено уголовное дело в связи с нарушением сроков строительства станции метро «Спортивная»

  • 16/01/2023, 14:31
Станция метро Спортивная
Постановление прокуратуры города будет рассмотрено судом Центрального района.

Прокуратурой города Новосибирска проведена проверка исполнения соблюдения мэрией города Новосибирска бюджетного законодательства в связи с нарушением сроков завершения строительства станции метро «Спортивная».  По результатам проведенной проверки в отношении начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Константина Васильева возбуждено  дело об административном правонарушении в связи с нарушение условий предоставления бюджетных инвестиций (ч.1 ст.15.15.4 КоАП РФ).

станция метро Спортивная

Сроки сдачи станции метро «Спортивная» снова сдвигаются

Санкция за данное административное правонарушение предусматривает наложение административного штрафа или дисквалификацию на срок до двух лет.

Постановление прокуратуры города будет рассмотрено судом Центрального района города Новосибирска.

Кроме того, в связи с выявленными нарушениями прокурор города 16 января 2023 внес представление мэру Новосибирска, указав на ненадлежащий контроль за работой подчиненных.

Напомним, в мэрии поясняли, что препятствием к своевременной сдаче станции стали «бумажно-бюрократические» вопросы. Как уже сообщалось Главгосэкспертиза не с первого раза приняла у Новосибирской мэрии проектно-сметную документацию, выявив недостатки при её составлении.

В дальнейшем уже в текущем году даже при высокой готовности, о которой говорят в мэрии, сроки ввода станции в эксплуатацию неоднократно сдвигались. В сентябре мэр города Анатолий Локоть проинформировал о переносе даты ввода в эксплуатацию станции метро «Спортивная» в Новосибирске на месяц позже, чем было запланировано. Изначально предполагалось, что это произойдет в октябре текущего года. Тогда, по словам градоначальника, на объекте уже были установлены раздвижные двери, завершена отделка центрального фойе. Из работ по внутренней отделке оставался потолок, установка турникетов, а также благоустройство прилегающей территории.

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В начале ноября директор МУП «Метро Мир» Александр Мысик (в настоящее время находится под следствием) заявлял о сдаче объекта в декабре текущего года. Оптимистичные прогнозы делал и директор ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов, который в августе предрекал 100%-ю готовность объекта к сентябрю текущего года. В декабре на пресс-конференции отмечалось, что станция будет функционально готова до конца 2022 года. Однако, из-за возможных проволочек с документацией официальное открытие «Спортивной» уйдёт в 2023 год.

 

Ранее редакция сообщала о том, что на станции «Спортивная» смонтирована первая линия дверей типа «метро».

Фото — ООО «СпецТрансСтрой»

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Рубрики : Власть Бизнес Транспорт Город

Регионы: Новосибирская область

Теги : уголовное дело за наркотики станция метро Спортивная метро в Новосибирске


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