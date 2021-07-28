Генерал-майор юстиции Алексей Александров возглавил новое следственное управление на транспорте СК России

— Уведомляем об образовании Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России на базе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России путем присоединения Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России и Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России, — сообщает пресс-служба ведомства. — Руководителем Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России назначен генерал-майор юстиции Алексей Анатольевич Александров, который ранее занимал должность руководителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

В компетенцию Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России входит прием, регистрация, проверка сообщений, расследование уголовных дел о преступлениях, совершенных в сфере движения и эксплуатации водного, воздушного и железнодорожного транспорта, а также преступлений, совершенных сотрудниками таможенных органов, работниками предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере транспорта в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.