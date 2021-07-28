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В первом полугодии выручка маркетплейса Westfalika выросла в 2,6 раза

  • 28/07/2021, 15:11
Автор:
Новости Новосибирска
Торговая платформа OR Group представила предварительные операционные результаты за июнь, второй квартал и первое полугодие 2021 года.

Ключевые операционные показатели июня 2021 года:

— Валовая стоимость товаров (GMV)2 OR GROUP в июне 2021 года составила 655 млн рублей.

— Неаудированная выручка за июнь 2021 года составила 669 млн рублей.

— Компания развивает торговую платформу «westfalika.ru» — это реализация товаров собственной торговой марки и партнерских товаров (маркетплейс) в розничной сети и на онлайн площадке westfalika.ru. Число партнеров маркетплейса составило более 1 000 на конец июня.

— Выручка торговой платформы westfalika.ru по итогам июня 2021 года составила 259 млн рублей.

— В т. ч. выручка маркетплейса westfalika.ru составила 110 млн руб. (42,3% от продаж торговой платформы westfalika.ru).

— В июне 2021 года оптовая выручка составила 228 млн руб.

— В июне 2021 года интернет-продажи составили 43 млн руб. Доля интернет-продаж в выручке торговой платформы westfalika.ru по итогам июня 2021 года составила 16,7%

— Выручка от деятельности по выдаче денежных займов составила 181 млн руб. На конец июня портфель по денежным займам составил 2,990 млрд руб.

— В рамках реализации проекта партнерских пунктов выдачи заказов Группа доставила в июне 2021 года более 200 тыс. посылок. За первое полугодие 2021 года этот показатель превысил 1,2 млн посылок. На конец июня количество ПВЗ составило 3 2083 По итогам июня трафик клиентов, которые приходят за партнерскими онлайн-заказами, составил 16,8% от общего трафика магазинов.

Ключевые операционные показатели второго квартала 2021 года:

— Валовая стоимость товаров (GMV) OR GROUP в 2-м квартале 2021 года составила 2,371 млрд руб.

— Объем консолидированной неаудированной выручки Группы в 2-м квартале увеличился на 68,3% и составил 2,146 млрд рублей, по сравнению с 1,275 млрд руб. в 2-м квартале 2020 года.

— Средняя сумма покупки в рассрочку выросла на 14,5% и достигла 6 665 рублей. Сумма оформленных договоров рассрочки выросла на 60% и составила 0,547 млрд. рублей, а портфель по услуге рассрочка платежа снизился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,131 млрд. руб.

— Число участников программы лояльности, которая действует во всех розничных сетях, входящих в группу, за 12 месяцев увеличилось на 8,5% — до 2,912 млн участников по сравнению с 2,684 млн участников в 2-м квартале 2020 года.

Ключевые операционные показатели за 6 месяцев 2021 года:

— Валовая стоимость товаров (GMV) OR GROUP в 1-м полугодии 2021 года составила 5,079 млрд руб.

— Объем консолидированной неаудированной выручки Группы в 1-м полугодии 2021 года увеличился на 11,7% — до 4,416 млрд руб. по сравнению 3,952 млрд руб. 1-м полугодии 2020.

— Портфель по услуге рассрочки платежа в 1-м полугодии 2021 уменьшился на 3% по сравнению с 1-ым полугодием 2020 годом — до 2,131 млрд руб., а рост портфеля по денежным займам составил 18,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 2,990 млрд руб.

— В первом полугодии 2021 году OR GROUP показала положительную динамику по выручке, которая выросла на 11,7%. Ключевым драйвером роста стал маркетплейс, продажи которого за шесть месяцев увеличились в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Этот факт доказывает корректность выбранной стратегии, в основе которой лежит диверсификация бизнеса, ставка на мультикатегорийность и развитие онлайн-продаж, — прокомментировал Антон Титов, директор OR GROUP.

Фото с сайта компании

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : маркетплейс итоги Westfalika


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