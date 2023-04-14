Генеральный директор Авито покидает свой пост

После окончания финансового периода в марте текущего года гендиректор Авито Владимир Правдивый принял решение завершить свою работу в компании, сообщает пресс-служба.

Руководство компанией останется у членов правления, куда входят все топ-менеджеры, включая управляющих директоров вертикалей. На корпоративном уровне за развитие бизнеса будет отвечать Иван Гуз, экс-заместитель генерального директора, за поддержку бизнеса — Сергей Пивень, финансовый директор Авито.

— Знаю, что оставляю Авито в надежных руках большой и сплоченной команды из 6 тысяч человек. Уверен, что у нее есть поддержка в лице акционера в самых амбициозных и прорывных планах, — прокомментировал Владимир Правдивый.

По данным пресс-службы компании, ключевые бизнес-юниты Авито уже давно работают на профильных высококонкурентных рынках как самостоятельные игроки с собственными стратегиями развития. Компания несколько лет назад перешла от модели централизованного управления бизнеса к передаче ключевых решений центрам вертикалей и горизонтальным директорам. К вертикальным бизнес-юнитам относятся Авито Товары, Авито Авто, Авито Недвижимость, Авито Работа, Авито Услуги; к горизонтальным — Продукт, Технологии, Продажи, Маркетинг и др. Их лидеры составляют Правление Авито.

— Общая стратегия развития компании и ежегодный бюджет будут по-прежнему разрабатываться Правлением и согласовываться акционером. Таким образом, алгоритм принятия решений в компании сохранит свой формат, — отметили в компании.

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Фото предоставлено пресс-службой компании