На Александра Мысика завели еще одно уголовное дело

Прокуратура признала законным возбуждение и взяла на контроль расследование уголовного дела по факту превышения должностных полномочий директором МУП «УЗСПТС» Александром Мысиком. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

— Возбуждено уголовное дело отношении директора МУП «УЗСПТС» по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства), — говорится в сообщении Следственного комитета по Новосибирской области.

Превышение должностных полномочий повлекло причинение материального ущерба муниципальному бюджету на сумму свыше 140 млн рублей.

Напомним, что в настоящее время Александр Мысик проходит подозреваемым еще по двум уголовным делам. Первое было возбуждено по факту использования некачественных материалов при строительстве дороги к ледовой арене в середине ноября прошлого года. По версии следствия ущерб составил 359 млн руб.

Второе уголовное дело в отношении директора муниципального предприятия, касающееся злоупотребления должностными полномочиями, возбуждено в начале текущего года. По версии следствия, Мысок принял решение о проведении не предусмотренных проектной документацией дноуглубительных работ по обустройству временных подходов к приобъектному (подводному) складу песка. Для этого он заключил договор с ФБУ «Администрация обского БВП» на сумму 37,1 млн. рублей и оплатил выполненные работы.

В марте суд изменил Мысику меру пресечения на домашний арест.

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