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Глава Краснообска покидает должность

  • 12/04/2023, 17:15
Автор:
Татьяна Эссауленко
По собственному желанию и семейным обстоятельствам.

Татьяна Эссауленко, возглавляющая рабочий посёлок Краснообск Новосибирского района с 2021 года, уходит в отставку. Информацию об этом, появившуюся в ряде новосибирских СМИ редакции Infopro54 подтвердил собственный источник в политических кругах района. По информации источника , причиной отставки стало «собственное желание чиновницы в связи с личными обстоятельствами».

Напомним, что это не первый случай кадровых решений в районе. Так, в октябре 2021 года де-юре по собственному желанию свой пост оставил теперь уже бывший председатель Новосибирского райсовета Сергей Гарцуев, впоследствии трудоустроенный на должность руководителя аппарата Заксобрания области. По словам источников, на состоявшейся в день отставки сессии Новосибирского районного царила нездоровая обстановка. Данный факт подтверждало и то обстоятельство, что в повестке дня, размещенной на главной странице сайта Новосибирского райсовета, среди обсуждаемых вопросов данное решение не было отражено.

 

Ранее редакция сообщала, как закончилась карьера для главы одного из районов Новосибирской области.

Фото администрации рабочего посёлка Краснообск

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Рубрики : Власть Политика Отставки и назначения

Регионы: Новосибирский район Новосибирская область

Теги : отставка чиновника Новосибирский район


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