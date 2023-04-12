Глава Краснообска покидает должность

Татьяна Эссауленко, возглавляющая рабочий посёлок Краснообск Новосибирского района с 2021 года, уходит в отставку. Информацию об этом, появившуюся в ряде новосибирских СМИ редакции Infopro54 подтвердил собственный источник в политических кругах района. По информации источника , причиной отставки стало «собственное желание чиновницы в связи с личными обстоятельствами».

Напомним, что это не первый случай кадровых решений в районе. Так, в октябре 2021 года де-юре по собственному желанию свой пост оставил теперь уже бывший председатель Новосибирского райсовета Сергей Гарцуев, впоследствии трудоустроенный на должность руководителя аппарата Заксобрания области. По словам источников, на состоявшейся в день отставки сессии Новосибирского районного царила нездоровая обстановка. Данный факт подтверждало и то обстоятельство, что в повестке дня, размещенной на главной странице сайта Новосибирского райсовета, среди обсуждаемых вопросов данное решение не было отражено.

Ранее редакция сообщала, как закончилась карьера для главы одного из районов Новосибирской области.