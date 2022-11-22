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Генеральный директор группы компаний РЭС обсудил с Губернатором Новосибирской области развитие электросетевого комплекса региона

  • 22/11/2022, 14:32
21 ноября в Правительстве Новосибирской области состоялась встреча Губернатора с руководством группы компаний РЭС, предприятия которой (АО «РЭС» и АО «Электромагистраль») обслуживают практически весь электросетевой комплекс региона. В зоне ответственности компаний третий город в стране и около 500 населенных пунктов в области.

энергетикаГлава региона Андрей Травников и генеральный директор группы компаний Дмитрий Шароватов обсудили задачи развития ключевых электросетевых компаний на ближайший период, а также рассмотрели дальнейшее совершенствование работы по наиболее актуальным направлениям: развитию новых мощностей для реализации инвестиционных проектов, повышению надёжности электроснабжения и оперативности реагирования в случае возникновения технологических нарушений в электросетях.

Прежде всего, руководитель новосибирских электроэнергетиков отметил, что предприятия который год подряд получают паспорт готовности к работе в отопительном сезоне с максимальными оценками, тем самым подтверждая полную готовность к обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей Новосибирской области. Такие высокие результаты обусловлены реализацией масштабных производственных программ. За последние 4 года группа компаний РЭС вложила в модернизацию электросетей более 8,5 млрд рублей, а в период 2022-2025 годов объем инвестиций превысит ещё 12 млрд рублей. На основных центрах питания удалось увеличить резерв свободной мощности на 818,5 МВт, что, в свою очередь, способствовало устойчивому росту числа договоров на технологическое присоединение новых потребителей, в т.ч. крупных промплощадок, жилых комплексов и социальных объектов.

Со своей стороны, Губернатор в очередной раз отметил положительную динамику в части доступности электросетевой инфраструктуры, непосредственно влияющей на инвестиционную привлекательность региона, а также явные улучшения в вопросах качества электроснабжения и скорости устранения аварийных ситуаций. Одним из последних примеров – восстановление электроснабжения после урагана, который пронесся над Новосибирской областью 22-23 октября.

«За пять лет ситуация в электросетях в значительной степени изменилась к лучшему. Это подтверждают и сигналы с мест, и вопросы, которые мы рассматриваем на заседаниях инвестсовета, и отзывы бизнес-сообщества о том, что произошли позитивные изменения», — подчеркнул Андрей Травников.

В сою очередь, Дмитрий Шароватов заверил:

«Мы готовы всесторонне участвовать в развитии Новосибирской области и повышать инвестиционную привлекательность региона, обеспечивая необходимыми мощностями реализацию региональных и федеральных проектов».

Кроме того, участники встречи обсудили процесс консолидации электросетевых активов Новосибирской области территориальными сетевыми организациями. В данном направлении РЭС также наращивает темпы, в настоящее время 80% электросетей региона обслуживаются специалистами предприятий группы компаний.

Фото предоставлено пресс-службой компании

 

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : энергетика электроснабжение АО «РЭС»


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