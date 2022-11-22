Прокуратура выявила завышение расходов на транспортировку мусора на 2 млрд рублей

— Проведенной прокуратурой Новосибирской области проверкой с участием правоохранительных и контролирующих органов в деятельности ООО «Экология-Новосибирск» выявлены экономически необоснованные расходы по транспортировке ТКО на общую сумму свыше 2,1 млрд. руб, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры. — Результаты этой проверки позволили региональному департаменту по тарифам на 13,7 % снизить тариф на услугу по обороту ТКО, который с 01.12.2022 составит 398,80 руб./куб.м (ранее 462,48 руб./куб.м.).

В настоящее время материалы прокурорской проверки переданы в департамент по тарифам Новосибирской области и Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Напомним, тариф на вывоз мусора для новосибирцев резко вырос — на 39% — осенью 2020 года. В соответствии с предписанием ФАС департамент по тарифам области принял новый единый тариф на ТКО на 2020 год в размере 420,29 руб./куб. м. Платежи жителей региона были пересчитаны в связи с новыми нормативами.

Региональный оператор ООО «Экология-Новосибирск» в настоящее время находится в стадии банкротства. Недавно в компании было введено внешнее управление. Внешний управляющий Ирина Курочка рассказывала редакции, что в реестр требований кредиторов включены требования на сумму 857,5 млн рублей, в том числе 783,7 млн — сумма основного долга и 73,8 млн — сумма неустоек и штрафных санкций. Кроме того, в настоящее время имеются предъявленные в настоящем деле о банкротстве ООО «Экология-Новосибирск», но не рассмотренные судом требования кредиторов на значительную сумму — более 1 мдрд рублей, в том числе требование аффилированного с ООО «Экология-Новосибирск» лица — ООО «ЭкоТранс-Н» — в размере 321,2 млн рублей, а также ООО «Айсберг» — 330,6 млн рублей, ИП Волкова И.А. — 357,2 млн рублей. В удовлетворении требований «ЭкоТранс-Н» суд первой инстанции отказал, но подана апелляционная жалоба. Несколько требований кредиторов еще не рассмотрены по существу.

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