Генеральный директор красноярской строительной фирмы обвиняется в мошенничестве

В Красноярской транспортной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора строительной организации. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным следствия, в период с декабря 2018 год по декабрь 2019 год обвиняемый, используя свое служебное положение, в рамках строительства железнодорожных путей на Красноярской железной дороге представил для оплаты подложные первичные документы о выполненных работах по устройству и рекультивации временной автомобильной дороги вблизи железной дороги, которые фактически организацией не производились.

В результате указанных действий руководителя общества заказчиком произведена оплата за фактически невыполненные работы в размере более 50 млн рублей.

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