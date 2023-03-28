Губернатор Томской области поддержал создание новых кластеров

Губернатор Томской области Владимир Мазур поддержал проекты Томского политеха (ТПУ) и Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), реализуемые в рамках проекта «Передовые инженерные школы» (ПИШ): радиохимический и микроэлектронный кластеры. Об этом сообщает пресс-служба правительства Томской области. Проекты будут включены в дорожную карту социально-экономического развития региона, по каждому из них будет создана рабочая группа.

Уточняется, что формирование кластеров обеспечат создание и развитие новых рынков в Томской области, а также подготовку профильных специалистов для решения задач по технологическому суверенитету страны.

«Ильменит» ищет партнеров в кластер «Цветные и редкоземельные металлы» Мы в Томской области работаем над созданием двух кластеров — в сфере редкоземельных металлов и деревообработки. Теперь мы даем старт еще двум крупным проектам томских университетов — радиохимическому кластеру и центру по микроэлектронике, которые помогут региону быть экономически сильным и конкурентоспособным, – отметил Владимир Мазур, губернатор Томской области.

Проект «Передовые инженерные школы» направлен на обеспечение экспортоориентированных сфер экономики высококвалифицированными кадрами. Минобрнауки РФ включило в проект 30 вузов. В 2022 году они получили 2,5 миллиарда рублей из госбюджета и еще 3,8 миллиарда — от российских компаний. Из трех десятков вузов три — томские: ТУСУР, ТПУ и классический университет (ТГУ).

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