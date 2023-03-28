В Алтайском крае снова выставили на торги имущество энергопредприятия

В Славгороде МУП «Теплосбыт» вновь пробует продать имущественный комплекс в рамках банкротства организации. На этот раз все котельные с оборудованием и теплосетями выставили на торги почти на 40 млн рублей дешевле — за 354,8 млн рублей. Об этом пишет Банкфакс.

В лот по-прежнему входит около 15 котельных, все оборудование, включая котлы, магистральные сети, прочую технику и автомобили. Заявки на участие будут принимать с 27 марта до 2 мая. Сама процедура пройдет 4 мая.

При этом у властей есть право имущественного приобретения.

Долги обанкротившегося «Теплосбыта» на сегодняшний день составляют 144 млн рублей. Теплоснабжением муниципалитета за счет имущества организации занимается МУП «Коммунальщик». Ситуация усугубляется тем, что в его отношении также открыто арбитражное производство о банкротстве из-за долгов как минимум на 66,1 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что почти 93 млн рублей направят на производство снегоболотоходов в Красноярском крае.