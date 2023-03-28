Жители Новосибирской области подключили 9,5 тысячи видеокамер «Ростелекома»

Все больше сибиряков применяют новейшие технологии, чтобы обеспечить безопасность своего жилья и близких. Сервис «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» позволяет следить за тем, что происходит внутри и снаружи дома, через интернет.

Смотреть видео можно круглосуточно с помощью мобильного приложения или WEB-сервиса в личном кабинете абонента. Камеры оснащены датчиками движения, при срабатывании которых на устройство хозяина моментально приходит уведомление.

В Сибири пользователи устанавливают видеонаблюдение как внутри помещений, к примеру, чтобы присматривать за детьми или пожилыми родственниками, так и снаружи частных домов, для наблюдения за садовым участком или парковкой. Уличные камеры снабжены ударопрочным корпусом и функцией ночного видения.

«Облачное видеонаблюдение — один из наиболее востребованных сервисов «Ростелекома». За первые два месяца 2023 года жители Новосибирской области приобрели более 600 видеокамер. Услуга доступна как жителям столицы Сибири, так и в двух десятках других городов региона», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Пользователи могут самостоятельно выбрать подходящее им оборудование и тарифные планы. Наличие в квартире внутренней видеокамеры обойдется сибирякам от 390 рублей в месяц. Кроме того, сейчас при покупке видеооборудования компания дарит от 6 до 24 месяцев бесплатного использования подписки на сервис.

В Новосибирской области также растет популярность услуги «Умный дом». Если в 2022 году ее подключили 129 домохозяйств, то в январе-феврале текущего года — 94. Сервис позволяет оборудовать дом системой датчиков и устройств, которые умеют распознавать изменения обстановки в помещении и реагировать на них заданным образом.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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