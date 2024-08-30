Генеральным директором НПФ ВТБ стал член правления «Почта Банка»

Генеральным директором негосударственного пенсионного фонда ВТБ избран Андрей Осипов, ранее входивший в состав правления «Почта банка», сообщила пресс-служба кредитной организации.

— До согласования его кандидатуры Банком России он будет временно исполнять обязанности руководителя компании. Максим Филатов, ранее возглавлявший фонд, продолжит работу в составе его Совета директоров, — говорится в сообщении.

По словам Георгия Горшкова, председателя совета директоров НПФ ВТБ, Андрей Осипов давно зарекомендовал себя как эффективный менеджер розничного сектора. За его плечами – работа в крупнейших банках, в том числе – в сфере управления финансами, что максимально близко сегменту НПФ.

— Уверен, что с его приходом клиенты очень скоро почувствуют все положительные изменения в работе нашего НПФ, — заявил Георгий Горшков.

Андрей Осипов родился в 1979 г. Окончил экономический факультет МГУ. Более 20 лет работает в банках группы ВТБ на руководящих позициях. В разные годы занимался развитием ипотечного и розничного бизнеса, входил в советы директоров дочерних компаний группы – ВТБ Страхование, ВТБ Пенсионный фонд, Мультибонус.