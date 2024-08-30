Прокуратура занялась пожаром в квартире на Богаткова в Новосибирске

Прокуратура контролирует расследование причин пожара в многоквартирном доме по улице Бориса Богаткова.

– Причины пожара устанавливаются, – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Пожар произошел в квартире на втором этаже дома № 252. Дым от возгорания охватил квартиры со второго по шестой этаж. Приехавшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Из дома спасено 8 человек, из них — 4 ребёнка. 18 человек выбрались самостоятельно.

В результате происшествия пострадала женщина 27 лет. Её госпитализировали с отравлением угарным газом.

Ранее редакция сообщала о том, что многоэтажный дом загорелся на Богаткова в Новосибирске.