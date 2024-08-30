Выровняли бетон на Димитровском мосту в Новосибирске

На Димитровском мосту завершают работы по устройству выравнивающего слоя из бетона.

Как сообщает МКУ «Гормост», сейчас специалисты занимаются шлифовкой поверхности.

Подрядчик, компания «Дороги Сибири», уже выполнила работы на площади 4290 квадратных метров. После того как бетон наберёт проектную прочность, можно будет приступить к устройству наплавляемой гидроизоляции. Затем, согласно проектной документации, уложат нижний и верхний слои асфальта.

Когда первый этап работ будет завершён, переставят блоки ограждения и организуют временную схему движения для второго этапа.

Ранее редакция сообщала о том, что на ремонтируемой полосе Димитровского моста уложен асфальтобетон.