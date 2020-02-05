За что можно привлечь сотрудника к ответственности

Не все сотрудники выполняют свою работу идеально. Но если некоторые стараются улучшить показатели работы, то другие словно вынуждают руководителя применить самые жесткие меры. Важно правильно привлечь работника к дисциплинарной ответственности, чтобы в случае его жалобы Трудовая инспекция не выявила нарушений со стороны работодателя.

Из этой статьи вы узнаете, какие меры поддержания трудовой дисциплины законны и как действовать директору, чтобы не пришлось потом выплачивать сотруднику компенсацию за моральный вред или вынужденный прогул. Российским Трудовым кодексом предусмотрены лишь три вида дисциплинарных взысканий: замечание, выговор или увольнение (статья 192 ТК). Рассмотрим основания для их применения — различные дисциплинарные проступки сотрудника.

Грубое нарушение трудовых обязанностей.

Согласно статье 81 (п.6) работодатель вправе применить любое из дисциплинарных взысканий в случае, если работник даже единожды совершил следующие проступки:

§ появился на работе в состоянии опьянения;

§ прогулял работу (отсутствовал на рабочем месте более 4 часов);

§ растратил, повредил или похитил чужую собственность;

§ разгласил тайну, охраняемую законом;

§ нарушил правила охраны труда, если это повлекло или могло повлечь тяжкие последствия.

Неисполнение трудовых обязанностей

Если работник не выполняет возложенные на него обязанности без уважительной причины — опаздывает, например, то:

§ при первом подобном нарушении ему можно сделать замечание;

§ при втором — объявить выговор;

§ и только после этого — при повторных нарушениях — такого сотрудника можно уволить.

Законодательство не дает четкого разъяснения, что относится к уважительным причинам. И если, например, болезнь является несомненно уважительным фактором (при предъявлении больничного), то, допустим, транспортный затор — на усмотрение руководителя. В любом случае работник должен предоставить документ, подтверждающий невозможность прибытия на работу вовремя.

Важно также помнить, что ответственность за нарушение дисциплинарных норм в соответствии с п. 5 ст. 189 должна быть прописана в Правилах внутреннего трудового распорядка.

Прочие проступки сотрудников, являющиеся основанием для увольнения

В соответствии с п.п. 6-11 статьи 81 ТК РФ работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с работником, если последний:

§ будучи исполняющим воспитательные функции, совершил аморальный поступок;

§ являясь руководителем организации/филиала или его замом, грубо нарушил свои трудовые обязанности;

§ утратил доверие работодателя вследствие совершения действий, описанных в п. 7 ст. 81;

§ нанес ущерб имуществу организации, работая на должности руководителя, его заместителя или главбуха.

Трудовой кодекс предусматривает и другие основания, кроме вышеперечисленных, для расторжения трудового договора с педагогами (ст. 336) и спортсменами (ст. 348.11).

Важно не только правильно применять Трудовой кодекс, но и грамотно оформлять взыскания. За каждый проступок с сотрудника необходимо требовать объяснительную записку. Если же он отказывается ее писать, этот факт нужно зафиксировать в присутствии свидетелей (они должны оставить подписи на документе).

Стоит отметить, что существуют и другие основания для увольнения работника. Например, несоответствие должности или сокращение штата. Но в данной статье мы их не рассматриваем, так как они не относятся к дисциплинарным взысканиям. Не является таковым и депремирование работника. Хотя при этом понижающий коэффициент, связанный с ненадлежащим выполнением рабочих функций, может применяться, если это прописано в Положении о премировании.