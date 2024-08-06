Кусок мотоцикла попал в троллейбус с людьми после опрокидывания в Новосибирске

В Новосибирске мотоциклист попал в больницу после ДТП с троллейбусом. Авария произошла днем 6 августа в Октябрьском районе города.

По данным Госавтоинспекции, 26-летний мужчина, управляя мотоциклом DUCATI, на улице Выборной не справился с управлением и перевернулся.

От удара о землю его железный конь развалился на части, одна из которых прилетела в троллейбус №8, двигавшегося в попутном направлении. В салоне общественного транспорта находилось 8 пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал. Самому виновнику аварии повезло меньше.

— В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, который доставлен лечебное учреждение, характер травм уточняется. На месте ДТП работает наряд ДПС, устанавливает все обстоятельства происшествия, — сообщили в городском ГАИ.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске мотоциклист погиб из-за подрезавшей его на дороге женщины за рулем Volkswagen Polo. Сибирячка разворачивалась на Светлановской и, не убедившись в безопасности маневра, врезалась во встречный мотоцикл.