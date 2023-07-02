Россия возобновила прямое авиасообщение с Кубой

С 1 июля возобновлено регулярное прямое авиасообщение с Кубой. Эти рейсы с вылетом из Москвы будут выполнять российские авиакомпании, сообщает Росавиация.

Отмечается, что до сентября полеты будут выполняться дважды в неделю — по четвергам и субботам, а уже начиная с осени добавится третий рейс.

На сегодняшний день из России без пересадок можно улететь в 36 стран. Среди них — Армения, Египет, Индия, Израиль, Турция и другие. Международные перевозки осуществляют более 20 российских и более 50 зарубежных авиакомпаний.

Ранее редакция сообщала, что S7 Airlines запускает прямые рейсы из Новосибирска в Кызыл.