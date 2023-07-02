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Россия возобновила прямое авиасообщение с Кубой

  • 02/07/2023, 14:22
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Россия возобновила прямое авиасообщение с Кубой
До сентября полеты будут выполняться дважды в неделю.

С 1 июля возобновлено регулярное прямое авиасообщение с Кубой. Эти рейсы с вылетом из Москвы будут выполнять российские авиакомпании, сообщает Росавиация.

Отмечается, что до сентября полеты будут выполняться дважды в неделю — по четвергам и субботам, а уже начиная с осени добавится третий рейс.

 На сегодняшний день из России без пересадок можно улететь в 36 стран. Среди них — Армения, Египет, Индия, Израиль, Турция и другие. Международные перевозки осуществляют более 20 российских и более 50 зарубежных авиакомпаний.

Ранее редакция сообщала, что S7 Airlines запускает прямые рейсы из Новосибирска в Кызыл.

Фото: pixabay.com,  victoria_regen

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : прямое авиасообщение Куба


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