Генплан Новосибирска передали на рассмотрение депутатам

В горсовет Новосибирска передан откорректированный проект генплана города. В мэрии надеются, что депутаты, наконец, примут его на мартовской сессии. Об этом глава города Анатолий Локоть сообщил в рамках еженедельной пресс-конференции.

— Проделана огромная работа, разрешены очень противоречивые моменты, — сообщает мэр. — Здесь сталкиваются не просто личные интересы каких-то финансовых структур и строительных компаний, а еще интересы населения. Очень важно, чтобы Новосибирск развивался с учетом интересов всех его жителей. Безусловно, к этому проекту были замечания, необходимо было их учесть. Мы постарались откликнуться на все замечания прокуратуры, депутатов. Но затягивать принятие нельзя, потому что это останавливает строительство, что может негативно сказаться на ситуации в городе.

— Это рамочный закон, — говорит Анатолий Локоть. — Каких-то документов, уточняющих нормативов в нем нет. Поэтому нет оснований, чтобы учитывать какие-то особенности в генплане. Все доработки были связаны с замечаниями на предыдущей сессии заксобрания. Эти замечания учтены.

Что касается ситуации с Заельцовским бором, то принятый вчера областной закон, присваивающий бору статус особо охраняемой природной территории, по мнению главы города, не должен сказаться на генплане в целом.

Как уже сообщалось ранее, по инициативе депутатов заксобрания в конце 2020 года рассмотрение и возможное утверждение генплана были отозваны с сессии горсовета. Это дало повод ряду экспертов говорить о попытках региональной власти перехватить полномочия в сфере земельного регулирования у муниципалитета. Однако, как показала февральская сессия, пока подобные настроения лоббирую отдельные депутаты.

По информации мэрии Новосибирска, в генплане зарезервированы площадки под строительство 21,5 млн кв. м жилья. Утверждены границы 123 территорий для комплексного устойчивого развития общей площадью 637 га. Под транспортную инфраструктуру отведена этапность строительства новых дорог и реконструкция старых — данные работы затронут более 80 дорог и развязок. Закреплены участки для строительства и реконструкции социальных объектов — более 160 детсадов и более 100 школ, 70 объектов культуры и спорта. Кроме того, проект предусматривает 265 озелененных территорий общего пользования как объектов местного значения с указанием их характеристик (более 27% территории Новосибирска).