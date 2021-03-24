Почти 800 млрд рублей новосибирцы перевели по банковским картам

По информации сайта Сибирского ГУ Банка России, рост безналичных операций наблюдается последние несколько лет. Во-первых, это связано с увеличением общего количества активных платежных карт. Во-вторых, банки делают доступ к дистанционным переводам все более простым и удобным. Функционал онлайн-банкинга и мобильного банкинга сегодня дополняется возможностью переводить деньги по номеру телефона без банковской карты. Одним из таких быстро развивающихся сервисов стала Система быстрых платежей (СБП).

— У переводов по номеру телефона через СБП есть ряд преимуществ перед карточными транзакциями и аналогичными сервисами, которые предлагают некоторые банки. Это бесплатный лимит на переводы на сумму до ста тысяч рублей в месяц, большое количество банков-участников и мгновенное зачисление денег. За прошлый год количество операций через систему выросло в 16 раз, — прокомментировал тенденцию Павел Вернер, заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

С момента запуска в СБП пользователи перевели деньги свыше 178 млн раз на сумму 1,2 трлн рублей.