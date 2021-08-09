Генпрокуратура объявила предостережение двум новосибирским министрам

Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин объявил предостережения о недопустимости нарушения законодательства в сфере обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, а также при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба управления ведомства в Сибири.

Основанием для замечания стало ненадлежащее осуществление контроля со стороны профильных министерств при реализации запланированных мероприятий.

— В настоящее время муниципалитетами региона не в полном объеме освоены субвенции на цели приобретения жилых помещений для детей-сирот. Обеспечено жильем лишь 86 граждан этой категории, в том числе 41 – во исполнение решений судов. Неполное освоение органами местного самоуправления переданных им финансовых средств создает угрозу нарушения прав значительного числа детей-сирот на обеспечение жилыми помещениями, — говорится в сообщении.

Так, региональное министерство соцразвития не в полном объеме освоило субсидии на приобретения жилья для детей-сирот: жильем обеспечили лишь 86 граждан этой категории, при этом 41 — по решению судов.

Претензии минтрансу касаются непосредственно реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Состоянием на конец июля исполнение задач в этом направлении составляет менее 50%, к тому же работы идут с существенным отставанием от графиков.

Демешин предупредил министра труда и социального развития Новосибирской области Ярослава Фролова, а также министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского, что в случае непринятия мер к надлежащему выполнению возложенных на них обязанностей, они могут быть привлечены к установленной законом ответственности.