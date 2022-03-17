Sotheby’s и Christie’s откажутся от аукционов русского искусства

Sotheby’s («Сотбис») и Christie’s («Кристис») откажутся от проведения торгов предметами русского искусства в июне из-за ситуации вокруг Украины. Эту информацию корреспонденту ТАСС подтвердили в обоих аукционных домах.

— Несмотря на то, что российский сегмент занимает небольшую часть общего объема продаж Christie’s, мы берем на себя ответственность по реагированию на потребности наших клиентов и развитие геополитических событий. В связи с этим мы приняли решение отменить аукцион русского искусства, который должен был состояться в июне этого года в Лондоне. Мы продолжаем пристально следить за развитием ситуации наравне со всем остальным миром, — сообщил официальный представитель Christie’s.

Так называемая русская неделя традиционно проходит в Лондоне два раза в год: в мае — июне и ноябре — декабре.

По итогам последних торгов выручка Sotheby’s от аукциона предметов русского искусства составила £17,7 млн ($23,6 млн на тот момент), а выручка Christie’s с учетом продажи частной коллекции произведений фирмы «Фаберже», собранной британским бизнесменом Гарри Вульфом, — £11,13 млн ($14,7 млн на тот момент).