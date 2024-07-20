Герб Искитима напомнили бобры, которые подрались на реке под Новосибирском

Жительница Искитимского района Мария Здвижкова сняла на видео драку бобров на реке Тальменка. Видео размещено в паблике «АСТ-54». Женщина увидела баталию, когда шла по мосту со своей дочкой. Буяны напомнили ей герб Искитима.
Напомним, в начале июля пост о гербе Искитима в своем телеграм-канале разместила актриса театра и кино, телеведущая и видеоблогер Юлия Меньшова.
— Что вы хотите от человека, который родом из города, где два бобра по синей волне не поделили шпатель? — было написано на картинке с гербом города, которую она опубликовала.
По информации Сибирской геральдической коллегии, герб Искитима утверждён решением Совета депутатов г. Искитима 20 декабря 2006 года. Автор — Александр Осокин. Изображение золотых бобров, которые держат серебряный мастерок и девиз «строящий города» указывают на градообразующую строительную индустрию города. Мастерок символизирует предприятия, которые выпускают строительные материалы, а сами бобры — трудолюбие, целеустремленность и стойкость жителей города. Волнообразная оконечность герба олицетворяет реку Бердь, на берегах которой расположен город.
Ранее редакция рассказывала, что бобер на Шлюзе беспокоит жителей Новосибирска.
Источник фото: скриншот видео в паблике «АСТ-54 Black», администрация города Искитима
Видео из группы «АСТ-54» ВКонтакте, автор — Мария Здвижкова
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