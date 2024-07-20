ХК «Сибирь» подписал контракт с защитником Александром Лукиным

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал на два года двусторонний контракт с защитником Александром Лукиным. Ему 20 лет, он является воспитанником подмосковного «Витязя».
В Континентальной хоккейной лиге хоккеист отыграл за «Сибирь» 8 матчей, но очков не набрал.
В прошлом сезоне Александр выступал за «Сибирских снайперов».
— Он сыграл 41 матч, забросил 5 шайб и сделал 15 результативных передач, — отметили в клубе.
17 июля ХК «Сибирь» подписал двусторонний контракт с нападающим Михаилом Решетько.
Ранее редакция сообщала, что названа дата первой игры новосибирской «Сибири» в КХЛ.
Источник фото: группа ХК «Сибирь» ВКонтакте, автор- пресс-служба
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