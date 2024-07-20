ХК «Сибирь» подписал контракт с защитником Александром Лукиным

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал на два года двусторонний контракт с защитником Александром Лукиным. Ему 20 лет, он является воспитанником подмосковного «Витязя».

В Континентальной хоккейной лиге хоккеист отыграл за «Сибирь» 8 матчей, но очков не набрал.

В прошлом сезоне Александр выступал за «Сибирских снайперов».

— Он сыграл 41 матч, забросил 5 шайб и сделал 15 результативных передач, — отметили в клубе.

17 июля ХК «Сибирь» подписал двусторонний контракт с нападающим Михаилом Решетько.

Ранее редакция сообщала, что названа дата первой игры новосибирской «Сибири» в КХЛ.