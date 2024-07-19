Ночные грозы и дожди на выходных пообещали жителям Новосибирска

Ливни с грозами и шквалистым ветром надвигаются на Новосибирскую область. Обильные дожди прольются уже вечером в пятницу, 19 июля и останутся в регионе на все выходные.

По данным Западно-Сибирского УГМС, днем в субботу, 20 июля, в сибирской столице ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В начале ночи местами кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха составит +26…+28. Вечером столбик термометра опустится до +18 градусов. Ветер западный будет дуть со скоростью 2-7 м/с, с порывами до 9 м/с.

В воскресенье в дневные часы воздух прогреется до +22…+24 градусов. Ночью жара ослабнет — +15..+17, преимущественно без осадков, днем ожидается кратковременный дождь с грозой в сопровождении шквалистого ветра с порывами до 14 м/с.

Ранее редакция сообщала о рекомендациях новосибирского МЧС на предстоящую погодную атаку в Новосибирской области.