Бобер на Шлюзе беспокоит жителей Новосибирска

Жители Шлюза в Новосибирске обеспокоены присутствием бобра, который создал плотину на ручье.

По сообщению паблика «Новосибирск с огоньком», жители воют с бобром. Животное сносит деревья для строительства, а жители разрушают его плотину.

— Новосибирцев предупредили о возможных последствиях: затопление окружающей местности и гибель растительности из-за излишней влаги, — говорится в сообщении паблика.

Если не трогать бобринную семью, то они могут нанести серьезный ущерб окружающей природе, отмечается в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что заботливый водитель перевел через дорогу потерявшегося бобра в Новосибирске.