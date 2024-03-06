Больше половины резюме в Новосибирской области размещают женщины

В 2023 году в Новосибирской области увеличилась доля женских резюме. На них приходится 52% всего объема резюме. Рост по сравнению с прошлыми годами составил 1%. По России на женские резюме приходится 51% (рост 1%).

Самый высокий прирост женских резюме отмечен среди самых молодых и возрастных категориях.

— В стране на 14% по сравнению с 2022 годом стало больше резюме женщин в возрасте от 14 до 18 лет, а в Новосибирской области динамика составила +12%. На 20% больше в возрасте от 61 года, в Новосибирской области прирост выше среднероссийского, +30%, —отмечают аналитики hh.ru.

Увеличилось и количество резюме женщин в возрасте от 51 до 60 лет. В Новосибирской области их стало больше на 8%.

Стоит отметить, что женщины активно наращивают свое присутствие и в сферах, относящихся преимущественно к мужским. Увеличилось количество резюме в сферах стратегии, инвестиций, консалтинга, сельского хозяйства, добычи сырья и информационных технологий. А вот в рабочие и производственные профессии женщины идут не так активно.

Ярко выраженными «женскими» профобластями на российском рынке труда являются управление персоналом и тренинги (82% женских резюме), финансы, бухгалтерия (78%), наука, образование (75%), административный персонал (75%), медицина, фармацевтика (71%), розничная торговля (68%), искусство, развлечения, массмедиа (66%) и страхование (66%). На них приходится две трети женских резюме.

Напомним, директор hh.ru в Сибири Екатерина Дегтярева, подводя итоги развития рынка в 2023 году, констатировала, что все больше работодателей выделяют отдельную целевую категорию сотрудников, с которой начинают плотно работать, — это сотрудники в возрасте 60+. Для них создаются специальные предложения. У этой категории есть свои плюсы: минимальная текучка, лояльность к работодателю.

Еще одним перспективным каналом привлечения кадров — работа с подростками в возрасте 14-18 лет. С этой категорией соискателей уже начал работать 61% компаний.

Ранее редакция сообщала, что около 7 тысяч подростков трудоустроят этим летом в Новосибирске.