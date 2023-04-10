Фармпродукция станет доступнее для жителей отдаленных сил

Хозяйствующим субъектам, реализующим фармпродукцию в формате автолавок в отдаленных населенных пунктах (11 и более километров от районных центров), будет предоставлена субсидия на компенсацию части транспортных расходов. На эти цели в областном бюджете планируется заложить около 3 млн рублей. Об этом в ходе оперативного совещания в областном правительстве сообщил глава регионального Минпромторга Андрей Гончаров.
— Мы повышаем уровень лекарственного обеспечения населения в отдаленных селах и деревнях, — говорит министр. — В настоящее время уже определен перечень лекарственных средств, предполагающихся к реализации.
Кроме того, в этом году в регионе запустили «пилот» программы мониторинга состояния больных в отдаленных районах. Сроки окончания выполнения работ по большинству объектов — 30 июля 2023 года.
Ранее редакция рассказывала о трендах фармацевтического рынка в 2022 году.
Фото: pixabay.com, автор- vitalikcitrus940
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