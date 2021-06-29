ГИБДД в Новосибирске требует предъявить на разборе побитые машины

— Многослойность борьбы с коррупцией в России дополнена новым уровнем вовлечения граждан: теперь после ДТП на разбор в ГИБДД нужно обязательно привозить машину. Там инспектор осматривает фактические повреждения, проверяя правильность записанного аварийным комиссаром в документах. Если машина не на ходу, нужно везти ее на эвакуаторе (1700 рублей туда, 1700 обратно). Эти расходы никто не компенсирует, но невелика же плата за порядок? А он крепнет, — написал на своей странице в соцсети Facebook директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов.

По его словам, судя по информации, которая обсуждается в очереди на разбор, суть новации в том, что «в ГИБДД кого-то поймали на согласовании фиктивного ущерба».

— Наверное, работал в сговоре с какими-то бессовестными аваркомами. Чтоб такое не повторилось, граждане везут побитые тачки на эвакуаторах со всего города на Станционную — в полк ДПС. Через легендарные пробки на площадях Труда и Энергетиков, — констатирует Кузнецов.

Как он уточнил редакции Infopro54, въезжать на территорию полка ДПС запрещается, поэтому владельцам машин, а также эвакуаторам приходиться парковаться вдоль Станционной и ожидать, когда дойдет их очередь и инспектор ГИБДД выйдет, чтобы запротоколировать ущерб.

— Это совершенно новая практика. Аваркомы, с которыми я общался, об этом знают, а страховые компании не в курсе новых требованиях. В принципе, на мой взгляд, такая практика противоречит логике европротокола, на который сейчас пытаются перевести все разборы, — заявляет Андрей Кузнецов. — Раньше при ДТП спокойно приезжали аваркомы, фиксировали ДТП, оформляли документы — и с ними пострадавшие и виновные ехали в ГИБДД, где инспектор смотрел все материалы и выдавал справки, с которыми люди шли в страховые компании. Сейчас оказывается, что этих документов недостаточно — предъявляйте сам автомобиль. Получается, что, с одной стороны, государство пытается упростить процесс, быстрее разруливать ситуацию с ДТП на дорогах, чтобы не создавать пробки, а с другой — фактически проще дождаться приезда сотрудников ГИБДД, чтобы освободиться от необходимости лично привозить побитые машины в полк. Если, конечно, приезд сотрудника на место аварии освободит автовладельца от обязанности лично предоставлять автомобиль на разборе. Лично я в этом уже не уверен.

Редакция Infopro54 обратилась в ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой оперативно прокомментировать ситуацию. На момент публикации материала ответ не был получен. При предоставлении комментария статья будет дополняться. Дозвониться до полка ГИБДД на Станционной по телефонам, указанным на сайте, корреспонденту не удалось.

Руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков ранее не слышал о такой практике разбора ДТП.

— Если это решение действительно принято, то это логичный шаг со стороны ГИБДД. Инспектор не может посетить все стоянки, где стоят машины после ДТП. Чтобы избежать мошеннических схем, которых очень много, и страховщики об этом прекрасно знают (на фотографии можно показать все что угодно), ГИБДД вполне может принять такое решение, — говорит Ашурков. — В прошлом году, когда у меня было столкновение, на место выезжали аварийные комиссары и оформляли все документы, вносили список повреждений. После этого я приезжал на группу разбора на автомобиле, но никто из сотрудников ГИБДД не выходил и не смотрел машину. У меня взяли документы, и все. Плюс новых правил разбора, если они приняты, в том, что не всегда на месте фиксируются все повреждения, а инспектор при осмотре может составить более полный документ. Хотя для тех, кому приходится привозить машину на эвакуаторе, это, безусловно, дополнительные расходы и неудобство. Можно попробовать обратиться в суд за возмещением затрат на эвакуатор с виновника ДТП. Что же касается страховой компании, то она вряд ли будет оплачивать эти расходы.

Согласно данным ежеквартального мониторинга региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО, который ведет ЦБ РФ, Новосибирская область по итогам 2020 года попала в «красную» (высокорисковую) зону. За 2020 год в регионе произошел рост средней страховой выплаты — на 14,1%, до 79,9 тысячи рублей, отмечено увеличение скользящего коэффициента выплат — на 15% (показатель достиг 91%). Частота страховых выплат выросла на 18,5% и составила 7,38%. Сборы страховых премий за 2020 год в регионе составили 4,58 млрд рублей, при этом сборы страховых премий по ОСАГО превысили выплаты всего на 400 млн.