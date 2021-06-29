Кого еще получит льготу по транспортному налогу?

Депутатам Заксобрания Новосибирской области предстоит принять нормативно-правовые акты, касающиеся льгот по транспортному налогу для нескольких категорий налогоплательщиков. Первая категория — некоммерческие организации, имеющие в собственности транспортные средства мощностью до 100 и до 150 лошадиных сил.

— Предусмотрено освобождение от уплаты транспортного налога и налога на имущество организаций, — сообщает министр социального развития области Ярослав Фролов. — Данные льготы предоставляются социально ориентированным организациям, которые включены в один из реестров: реестр некоммерческих организаций — исполнителей общественных услуг, госреестр социально-ориентированных некоммерческих организаций — получателей господдержки и реестр поставщиков социальных услуг.

Всего в трех реестрах, как уточняет министр, числятся около 4 тысяч таких общественных организаций.

Второй категорий льготников, как уже ранее анонсировало региональное правительство, станут владельцы транспортных средств с электродвигателем. По информации регионального Минтранса, на территории области их зарегистрировано более 500. Напомним, что проект закона предполагает освобождение владельцев колесных транспортных средств с электродвигателем от уплаты транспортного налога сроком на 5 лет. Основания предоставления предлагаемой налоговой льготы — наличие паспорта транспортного средства. Категория плательщиков налогов, для которых предусматривается льгота, — физлица и организации, владельцы электромобилей (независимо от мощности двигателя). Куратором потенциального налогового расхода является Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области в рамках реализации госпрограммы «Охрана окружающей среды». Ожидаемым результатом принятия данного решения, как поясняют в областном Минтрансе, является формирование дополнительного внутреннего спроса на транспортные средства с электрическими двигателями и повышение уровня экологической безопасности.