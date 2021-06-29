1 июля в Новосибирск вернется аномальная жара

По сообщению Западно-Сибирского гидрометцентра, первая неделя второго летнего месяца выдастся жаркой и без сильных ливней.

По прогнозам синоптиков, уже в четверг, 1 июля, воздух в Новосибирске прогреется до +27 градусов, местами до +33. По области температура сохранится в пределах +32-35 градусов. Есть вероятность прихода кратковременных дождей в отдельные районы региона.

Небольшой дождь с грозами и температура воздуха от +29 градусов ожидается в Новосибирске в грядущие выходные, 3 и 4 июля.

Самым ветреным днём будет вторник, 6 июля. Температура воздуха в этот день повысится до +24 градусов. Также ожидаются дожди с грозами, а ветер временами будет дуть со скоростью до 14 метров в секунду.