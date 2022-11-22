В Новосибирской области катастрофически не хватает педиатров

По информационным данным сервиса hh.ru, за 11 месяцев текущего года в России было открыто более 12 тыс. вакансий педиатров. Чаще всего врачей для маленьких пациентов искали в Московской области (9%), Москве (8%), Краснодарском крае (6%), Новосибирской области и Санкт-Петербурге (по 5%).

Ситуация, при которой на одну вакансию врача-педиатра приходится всего 0,5 резюме, говорит об остром дефиците этих специалистов. Так, в Новосибирской области на одну вакансию приходится лишь 0,3 резюме. При этом самый ярко выраженный дефицит педиатров среди сибирских регионов зафиксирован в Кузбассе, Алтайском крае и Иркутской области, где данный показатель находится на уровне 0,1 резюме на вакансию. Следует отметить, что нормой на рынке труда считается показатель, равный 5–6 резюме на одно предложение о работе.

— Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях педиатров в Новосибирской области составила 50 082 рубля, это пятое место среди регионов СФО. А самые высокие зарплаты, на которые педиатры могут рассчитывать в Сибири, предлагают работодатели в Красноярском крае (67 328 рублей) и в Иркутской области (59 933 рубля), — сообщили в hh.ru.

Что касается зарплатной истории в целом по стране, то наиболее высокий их уровень зафиксирован в Москве (100 тыс.руб.), Хабаровском крае (78 тыс.руб.) и Московской области (70 тыс.руб.).

Ранее редакция сообщала, какие работодатели наиболее активно ищут сотрудников, и как с начала года изменились зарплаты, которые предлагают компании.