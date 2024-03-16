Гимнастка без страховки упала с высоты во время трюка в цирке Новосибирска

Зрители, которые пришли 16 марта на шоу «Королевский цирк», были шокированы зрелищем. Молодая воздушная гимнастка во время трюка сорвалась с кольца и рухнула на твердый пол. Момент падения сняли зрители на камеру мобильного телефона. На кадрах видно, как нога девушки выскальзывает из трюкового инструмента. Акробатка пытается дотянуться и схватиться рукой, но не успевает. Страховки у артистки не было.
― Ударилась головой. После падения не шевелилась. Унесли на носилках, — сообщила подписчица паблика АСТ54 в ВКонтакте.
После инцидента программа продолжилась, но зрители до конца переживали за акробатку и хотели узнать, как у нее дела.
― Администраторы шоу сообщили, что воздушная гимнастка получила травму. Девушка в сознании, сейчас она находится в больнице на обследовании, ― уточнили редакторам паблика в цирке.
Фото/видео: АСТ54.
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