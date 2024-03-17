Годовалый ребенок пострадал в ДТП в Новосибирске

Около парка Кирова произошло ДТП, из-за него в больницу попал годовалый ребенок. Происшествие произошло вчера, 16 марта, вечером в Ленинском районе Новосибирска.
По сообщению Госавтоинспекции столицы Сибири, в 20:20 на повороте около здания по адресу Станиславского, 1 водитель Mazda Demio 37-ми лет столкнулся с автомобилем Honda, за рулем которого был 31-летний мужчина.
– В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля Honda, – говорится в сообщении.
Пострадавшей оказалась девочка, которая родилась в прошлом году.
Ее доставили в медицинское учреждение, характер травм уточняется.
Ранее редакция сообщала о том, что ДТП на Бугринском мосту произошло в Новосибирске.
Фото: ГИБДД по Новосибирской области
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