ГК «Расцветай» анонсировала создание отряда операторов БПЛА-камикадзе для нужд фронта

Пресс-служба группы компаний Расцветай анонсировала создание отряда операторов БПЛА-камикадзе для нужд фронта.

В июне планируется набрать инструкторов по обучению управлению беспилотными летательными аппаратами, также «Расцветай» закупит в июне все необходимое для обучения — компьютеры-симуляторы, дроны для тренировок и предоставит оборудованные аудитории. В первой половине июля пройдёт отбор в группу курсантов, которых во второй половине июля «Расцветай» за свой счёт полностью экипирует, предоставив все необходимое от амуниции и обмундирования до автомобилей и оборудования. Также будет закуплено большое количество дронов.

В первых числах сентября первая группа подготовленных операторов отправится в зону соприкосновения на передовую.