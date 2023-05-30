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«Есть отставание от сроков»: Видеонаблюдение установили за строящим школы концессионером в Новосибирске

  • 30/05/2023, 16:18
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Видеонаблюдение установили за строящим школы концессионером в Новосибирске
Всего до конца года строители обещают сдать 14 новых общеобразовательных учреждений в регионе

Из 14 новых школ, которые должны построить в этом году в Новосибирской области, 10 возводится в областном центре. 6 школ начал строить концессионер. Эти объекты должны были появиться в Новосибирске еще в 2022 году. Но к этому сроку было только получено заключение госэкспертизы по документации одной школы из шести. По новому соглашению, все шесть школ концессионер должен сдать до конца 2023 года.

– Концессионер обещает, что эти объекты будут сданы в срок – до конца календарного года. По ряду объектов уже идут работы. Контроль за строительством осуществляется по видеокамерам. И Министерство образования области, и Министерство просвещения РФ видят, какие темпы, какие работы проводятся на том или ином объекте. Могу сказать, что не по всем объектам ситуация равномерна, есть отставание от сроков. С концессионером работают, возможно предъявление претензий по срокам работ, предупреждение о необходимости активизации работ, – рассказал заместитель министра образования Новосибирской области Владимир Щукин.

Всего в регионе после введения всех 14 объектов должно появиться 10149 новых учебных мест. Как обычно наибольший дефицит мест отмечается в новых крупных микрорайонах. Даже там, где 2 года назад были открыты новые школы, ученикам уже приходится тесниться. Возведение образовательных учреждений не поспевает за жилищным строительством. И демографические процессы вносят свои коррективы.

– Последние три года мы существенно прирастаем в количестве обучающихся в общеобразовательных школах. Идет снижение численности в дошкольных образовательных учреждениях. Если в области у нас школы работают с одной сменой, то в Новосибирске это обратная ситуация. Мы заинтересованы в том, чтобы школы были сданы в срок, – добавил заместитель министра.

По концессионному соглашению, школы общей мощностью 5,7 тысячи мест должны были быть построены до конца 2022 года. Срок реализации проекта  15 лет. Эксплуатация объекта концессионером  12,5 года. Сумма средств федерального бюджета  5,9 млрд рублей, в том числе капитальный грант в 2,5 млрд рублей. Плата концедента  3,3 млрд рублей. Совокупные расходы бюджета на реализацию проекта  14,6 млрд рублей (5,9 млрд  из федерального, 7,5 млрд  из областного, 1,3 млрд  из муниципального). Средний размер платы концедента — 858 млн рублей (из регионального бюджета  620 млн, федерального  238 млн).

Ранее редакция сообщала, что результаты экспертизы по концессионным школам станут известны к концу недели.

Фото: flickr.com автор: Евгений Семенов

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Рубрики : Бизнес Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : концессия


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