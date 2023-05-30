«Есть отставание от сроков»: Видеонаблюдение установили за строящим школы концессионером в Новосибирске

Из 14 новых школ, которые должны построить в этом году в Новосибирской области, 10 возводится в областном центре. 6 школ начал строить концессионер. Эти объекты должны были появиться в Новосибирске еще в 2022 году. Но к этому сроку было только получено заключение госэкспертизы по документации одной школы из шести. По новому соглашению, все шесть школ концессионер должен сдать до конца 2023 года.

– Концессионер обещает, что эти объекты будут сданы в срок – до конца календарного года. По ряду объектов уже идут работы. Контроль за строительством осуществляется по видеокамерам. И Министерство образования области, и Министерство просвещения РФ видят, какие темпы, какие работы проводятся на том или ином объекте. Могу сказать, что не по всем объектам ситуация равномерна, есть отставание от сроков. С концессионером работают, возможно предъявление претензий по срокам работ, предупреждение о необходимости активизации работ, – рассказал заместитель министра образования Новосибирской области Владимир Щукин.

Всего в регионе после введения всех 14 объектов должно появиться 10149 новых учебных мест. Как обычно наибольший дефицит мест отмечается в новых крупных микрорайонах. Даже там, где 2 года назад были открыты новые школы, ученикам уже приходится тесниться. Возведение образовательных учреждений не поспевает за жилищным строительством. И демографические процессы вносят свои коррективы.

– Последние три года мы существенно прирастаем в количестве обучающихся в общеобразовательных школах. Идет снижение численности в дошкольных образовательных учреждениях. Если в области у нас школы работают с одной сменой, то в Новосибирске это обратная ситуация. Мы заинтересованы в том, чтобы школы были сданы в срок, – добавил заместитель министра.

По концессионному соглашению, школы общей мощностью 5,7 тысячи мест должны были быть построены до конца 2022 года. Срок реализации проекта — 15 лет. Эксплуатация объекта концессионером — 12,5 года. Сумма средств федерального бюджета — 5,9 млрд рублей, в том числе капитальный грант в 2,5 млрд рублей. Плата концедента — 3,3 млрд рублей. Совокупные расходы бюджета на реализацию проекта — 14,6 млрд рублей (5,9 млрд — из федерального, 7,5 млрд — из областного, 1,3 млрд — из муниципального). Средний размер платы концедента — 858 млн рублей (из регионального бюджета — 620 млн, федерального — 238 млн).

Ранее редакция сообщала, что результаты экспертизы по концессионным школам станут известны к концу недели.