В Новосибирске отпраздновали День российского предпринимательства

— В 2023 году нами принято решение сделать праздник общегородским, чтобы жители Новосибирска смогли принять участие в деловой программе, а также познакомиться с новосибирскими производителями различных товаров и услуг, — рассказывает Игорь Салов, председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ».
На площади Пименова развернулась выставка-ярмарка новосибирских товаропроизводителей «Новосибирь», организованная Минпромторгом Новосибирской области. Свою продукцию представили более 60 производственных компаний из числа малого и среднего бизнеса — членов «ОПОРЫ РОССИИ».
— В нашем регионе большое количество достойных производственных предприятий. Сегодня на выставке мы постарались показать их разнообразие, — поделилась вице-председатель, руководитель Комитета по промышленности Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Евгения Чавкина. — Среди участников выставки — предприятия пищевой отрасли, легкой промышленности, деревообработки, камнеобработки, машиностроения и др.
Эти компании не только производят достойную продукцию, прославляющую Новосибирскую область в других субъектах РФ и за рубежом, но и занимаются импортозамещением, инновациями и решают социальные вопросы. Так, например, свою продукцию представил завод тактильного оборудования «Тифлотехника», выпускающий тактильные указатели и мнемосхемы, поручни для маломобильных граждан, пандусы, подъемники.
В залах ГПНТБ СО РАН состоялась насыщенная деловая программа. Открылось мероприятие торжественным пленарным заседанием, участие в котором приняли не только предприниматели, но и первые лица региона.
— Недавно мы подводили итоги 5 лет реализации стратегии «Сибирское лидерство». И увидели, что практически всех показателей, за исключением одного, мы достигли. По всем отраслям, по всем основным показателям — ВРП, производительность, инвестиции — темпы выше среднероссийских и выше среднего по СФО. Почему это удалось сделать несмотря на все катаклизмы, вызовы, проблемы, с которыми за этот период мы сталкивались? Потому что у нас такое мощное предпринимательство. Это объективные факты, — подчеркнул губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Глава региона поздравил предпринимателей с профессиональным праздником и отметил Благодарственным письмом коллектив НОО «ОПОРЫ РОССИИ».
Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив в свою очередь поблагодарил тех бизнесменов, кто помимо деловой активности проявляет активность социальную:
— Частный бизнес на фоне внешнего давления показал, как быстро он умеет адаптироваться и в непростых условиях обеспечивать рост экономики. Именно частный бизнес сегодня разворачивает масштабные социальные проекты в поддержку государства, программы волонтерства, помощи участникам специальной военной операции и их семьям. И я хочу искренне, от имени всех депутатов Законодательного Собрания поблагодарить вас за это!
Награды активным предпринимателям региона вручили: председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, начальник управления занятости населения Министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова, начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Виталий Витухин.
— В рамках деловой программы мы предусмотрели 6 тематических площадок, фотовыставку, открытую студию для СМИ, интерактивную площадку для горожан, а также вечернюю программу, — отметила исполнительный директор НОО «ОПОРЫ РОССИИ» Наталия Кошелева.
Что обсуждали предприниматели?
— Сегодня на площадке мы не просто обсуждаем какие-то темы, касающиеся женщин, но мы создаем тренды, — подчеркнула Наталия Кошелева, модератор, исполнительный директор и руководитель Комитета по развитию женского предпринимательства Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ». —Один из главных — это тренд на объединение. Сегодня на нашей площадке собрались лидеры женских клубов: «Бизнес-Леди», «УПС», «Женский клуб W», WomEn Synergy Club, «Pro Женщин», а также «Фабрика блогеров», была представлена и новая организация — «Женская ассамблея Новосибирской области». Объединения женщин дают возможность развития и уверенность в себе. Какой бы клуб, объединение не выбрала женщина — это плюс в ее личностном росте.
В рамках работы конференции, в продолжение тренда «выбирай свое» был организован показ новосибирских брендов одежды Vea la Vie, Lorange, Zavorina, Unona, Dario Rouz, Dress me, My Joy, Avelon, Misstique, Daisyknit, Cos To Me, а моделями выступили представительницы бизнес-сообщества и их дети.
— Еще один тренд — интеграция в конференцию мам с детьми, для этого на мероприятии работала няня-аниматор агентства праздников «Гайка», — отметила сомодератор конференции, лидер клуба «Бизнес Успех», директор «Фабрики красоты и здоровье» Александра Лодде.
Участники мастер-класса узнали, как исключить или хотя бы снизить риски дробления бизнеса, какие аргументы в пользу деловых целей работают, а какие — нет. Слушатели получили практические рекомендации, информацию, которая поможет избежать ошибок, и ответы на вопросы.
Спикерами выступили: Александр Климов, генеральный директор ГК Umbrella Group (аттестованный аудитор) и Никита Демиденко, директор департамента судебной защиты ГК Umbrella Group (налоговый юрист).
На мастер-классе спикеры Umbrella Group вместе со слушателями разобрали налоговую статистику и «тренды» налогового администрирования, рассмотрели судебную практику по налоговым спорам, указали на ключевые риски и главные принципы построения группы компаний, разобрали реальные кейсы из практики по обвинениям в дроблении и кейсы правильного структурирования бизнеса. Такой мастер-класс стал своего рода пособием к применению знаний на практике.
— Наша главная цель — помочь предпринимателям, финансовым директорам и руководителям организаций — не важно, в какой сфере они развивают свой бизнес — быть в курсе трендов налогового контроля, уметь планировать свои налоги и правильно создавать группы компаний. И здесь фраза «предупрежден — значит вооружен» подходит как никогда кстати, — поделились спикеры, партнеры фестиваля ГК Umbrella Group.
Круглый стол объединил экспертов — представителей ведущих отечественных ИТ-компаний и предпринимателей, заинтересованных в цифровизации своего бизнеса.
Эксперты Комитета по информационным технологиям НОО «ОПОРЫ РОССИИ» представили доклады на темы информационной безопасности, цифровизации сельского хозяйства, говорили о технологиях «умного города», об умении создавать продающие интернет-магазины, о выходе b2b-компаний на маркетплейсы.
— Несмотря на все преимущества, которые сегодня предоставляет цифровое предпринимательство, есть и ряд сложностей. Например, это может быть недостаток квалифицированных специалистов, нехватка финансирования или сложности с законодательством, — рассказал модератор площадки Руслан Копцев, член Совета, руководитель Комитета по информационным технологиям новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ». — Мы призываем всех участников круглого стола принять участие в обсуждении этих проблем и поиске решений.
Участие в круглом столе принял министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь. Для достижения поставленных целей по сохранению лидирующих позиций региона по цифровизации и наращиванию имеющего потенциала для решения задач импортозамещения и создания импортонезависимых продуктов и решений, а также для внедрения востребованных мер поддержки и стимулирования потребления региональных ИТ-продуктов Сергей Цукарь обозначил задачу министерства по созданию эффективной структуры управления и взаимодействия с ИТ-отраслью.
Организаторами выступили Комитет по страхованию и Комитет по маркетингу, рекламе и PR Новосибирской «ОПОРЫ РОССИИ». Спикеры-практики рассказали о том, как предпринимателю не просто выживать, но и больше зарабатывать, расти, расширяться.
Модератор площадки, директор филиала ПАО САК «Энергогарант» Марина Синицына поделилась своим опытом в организации продаж. Эксперты Комитета по маркетингу раскрыли актуальные темы для продвижения бизнеса: Мария Гаранина обозначила тренды в маркетинге в 2023 года, Егор Козловский поделился опытом создания брендов для чемпионов, Евгения Мордовцева развернула тему управления продажами и разыграла среди участвующих стратегическую консультацию, Владимир Бурков изложил принципы эффективных продаж с помощью автоматизации, Данила Беляев показал инструменты увеличения продаж, а Дмитрий Матющенко дополнил инструменты продаж визуалом.
Эксперты Комитета по страхованию рассказали о полезных инструментах роста доходов: Елена Климачкова открыла секрет, как сохранить деньги в кризис и чувствовать себя в безопасности, Ирина Никитина поделилась информацией о том, как на растущем и падающем рынке продавать больше, Наталья Голубева рассказала про эффективное взаимодействие банковской сферы и предпринимателей.
— Страхование считается узкой нишей, но со многими другими сферами у нас очень тесные связи: мы взаимно усиливаем друг друга. Участники комитета по страхованию — это первые лица страховых, банковских, лизинговых компаний и финансовых структур, которые делятся своим опытом, в частности по продажам, — поделилась модератор площадки Марина Синицына, член Совета, руководитель Комитета по страхованию Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ». — Уверены, у слушателей случились инсайты, с собой они унесли полезные идеи и знакомства.
Модератором площадки стала Наталья Михайлова, вице-председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», руководитель Комитета по наставничеству. Мероприятие прошло в различных интерактивных форматах.
Участники поговорили о системе наставничества, о том, как мы выбираем свои цели и как принимаем решения, потренировали эмоциональный интеллект и научились взаимодействию с публикой. Эксперты рассказали, как монетизировать свои навыки. Также участники узнали, как быстро и легко сформировать личный бренд с помощью наставника.
Все эти и другие темы легли в основу нового проекта «Школа наставника», которую презентовали ведущие наставники Комитета Наталья Михайлова и Даная Панова. Создатели образовательной программы отметили, что к этому проекту сегодня может присоединиться любой предприниматель, который вышел на новый уровень и готов профессионально делиться своими опытом и знаниями с другими.
— 2023 год объявлен президентом Российской Федерации В.В. Путиным годом педагога и наставника. Это не просто тренд. Это возрождение традиций и воспитание уважения к профессии учителя и к образованию в целом, — отметила модератор площадки Наталья Михайлова. — У экспертов Комитета по наставничеству впереди важная и ответственная работа — участие в разработке профессиональных стандартов наставника на федеральном уровне, чтобы появились единые критерии к уровню профессионализма и методологии обучения, а профессия наставника заняла равную позицию со всеми остальными важными профессиями.
Площадка, организованная Комитетом по наставничеству Новосибирской «ОПОРЫ РОССИИ», прошла исключительно в интерактивном формате. Здесь были представлены три проекта Комитета, созданные в начале этого года, к сегодняшнему дню прошедшие тестирование и показавшие превосходные результаты.
Любовь Савина, руководитель проекта «Деловые игры для бизнеса», презентовала деловую фирменную игру «ОПОРЫ РОССИИ» для развития предпринимательского мышления «Я — в деле!». Формат игрового обучения уже давно зарекомендовал одним из самых эффективных, и сегодня участники площадки по достоинству оценили итоги коллективной работы членов Комитета по наставничеству.
Екатерина Бунькова и Анна Куропятник провели демо-тренинг «Мастерская амбициозных целей» — это программа для раскрытия предпринимательских способностей и сопровождение стартапов бизнеса и проектов. Этот тренинг команда наставников уже неоднократно проводила в муниципальных районах Новосибирской области среди молодежи и всегда получала восхищенные отзывы.
Елена Кузнецова провела демо-сессию программы «Бизнес-лифт» — для перехода бизнеса на новый уровень, про управление и внедрение изменений. Это проект команды коучей, которые подошли нестандартно к инструментам коучингового сопровождения и создали свой уникальный продукт.
— Для меня, как для руководителя Комитета по наставничеству, очень важна вовлеченность каждого члена Комитета в общественную деятельность, и командная работа, — поделилась руководитель Комитета Наталья Михайлова. — И сегодня мы поддерживаем тренд на объединение, показывая на деле, что эффект от сотрудничества, коллабораций, командной работы в разы превосходит все результаты, которые могла бы дать индивидуальная работа. И это про лидерство, про сплоченность, про предпринимательство, про «ОПОРУ»!
На протяжении всего фестиваля работала фотовыставка «Бизнес в объективе». Это многолетний проект «ОПОРЫ РОССИИ» и «Промсвязьбанка», цель которого — с помощью искусства фотографии показать роль предпринимательства в социально-экономическом развитии региона и страны. Героями фотовыставки стали 20 предпринимателей из Новосибирска, организовавшие свое дело с нуля и добившиеся успеха. Среди них — руководители образовательных и медицинских учреждений, спортивных центров, строители, производители продуктов питания и многие другие.
На этом праздник не закончился. Во время деловой активности в ГПНТБ, на площади Пименова прошли развлекательные мероприятия для всех гостей.
«Деревянные игры мира» — это множество увлекательных локаций, где каждый смог проявить свою сноровку.
Музыкальными сетами порадовала участников диджей Оксана Малашкевич.
В течение дня мероприятие сопровождал проект «МУЗ.ХАБ» — это региональный проект для представителей музыкальной индустрии региона. Участники прошли обучающий модуль от ведущих представителей индустрии и в течение месяца создали авторские музыкальные продукты, которые представили в рамках фестиваля.
Компания «КультЛаб» организовала дегустацию здорового питания.
Финалом мероприятия стал розыгрыш среди участников подарков от партнеров: салона свадебной и вечерней моды Lorange, компании «КультЛаб», центра бережного развития интеллекта детей «Бэби-клуб».
«ОПОРА РОССИИ» благодарит компанию Soundsib за техническое оснащение мероприятия.
Большой праздник объединил горожан в этот день: предпринимателей, экспертов, государственных и муниципальных служащих, творческие коллективы, представителей различных ассоциаций и объединений и всех активных жителей Новосибирска.
Новосибирское областное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» выражает благодарность партнерам мероприятия, без которых мероприятие не смогло бы состояться.
Официальные партнеры мероприятия: ПАО «Сбербанк», Завод тактильного оборудования «Тифлотехника», «СКБ Контур», ГК Umbrella Group, ГК «Калиар».
Информационные партнеры: ОТС (агентство новостей Gorsite), компании «Дизайнмастер», Infopro54, «Континент Сибирь», «BFM Новосибирск», рекламное агентство «Точка».
Партнеры: event-агентство AB Studio, организатор мероприятий Наталья Молекер, «Кейтеринг Анны Сидевич», кейтеринг Food Factory, ГПНТБ СО РАН, центр «Мой бизнес» Новосибирской области, Soundsib, студия настольных спортивных игр «Игры мира», Высшая школа бизнеса НГУЭУ, IT-Construct, ТД «БМК», клинический виктимолог Наталья Гржибовская, «Мир порядка», «Котельникова финанс», «Фабрика красоты и здоровья», агентство праздников «Гайка», салон оптики премиум-класса Vision Express.
Фото предоставлены НОО «ОПОРЫ РОССИИ» (авторы Елена Симакова и Ольга Ветрова)
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