В Новосибирске отпраздновали День российского предпринимательства

— В 2023 году нами принято решение сделать праздник общегородским, чтобы жители Новосибирска смогли принять участие в деловой программе, а также познакомиться с новосибирскими производителями различных товаров и услуг, — рассказывает Игорь Салов, председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ».

На площади Пименова развернулась выставка-ярмарка новосибирских товаропроизводителей «Новосибирь», организованная Минпромторгом Новосибирской области. Свою продукцию представили более 60 производственных компаний из числа малого и среднего бизнеса — членов «ОПОРЫ РОССИИ».

— В нашем регионе большое количество достойных производственных предприятий. Сегодня на выставке мы постарались показать их разнообразие, — поделилась вице-председатель, руководитель Комитета по промышленности Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Евгения Чавкина. — Среди участников выставки — предприятия пищевой отрасли, легкой промышленности, деревообработки, камнеобработки, машиностроения и др.

Эти компании не только производят достойную продукцию, прославляющую Новосибирскую область в других субъектах РФ и за рубежом, но и занимаются импортозамещением, инновациями и решают социальные вопросы. Так, например, свою продукцию представил завод тактильного оборудования «Тифлотехника», выпускающий тактильные указатели и мнемосхемы, поручни для маломобильных граждан, пандусы, подъемники.

В залах ГПНТБ СО РАН состоялась насыщенная деловая программа. Открылось мероприятие торжественным пленарным заседанием, участие в котором приняли не только предприниматели, но и первые лица региона.

— Недавно мы подводили итоги 5 лет реализации стратегии «Сибирское лидерство». И увидели, что практически всех показателей, за исключением одного, мы достигли. По всем отраслям, по всем основным показателям — ВРП, производительность, инвестиции — темпы выше среднероссийских и выше среднего по СФО. Почему это удалось сделать несмотря на все катаклизмы, вызовы, проблемы, с которыми за этот период мы сталкивались? Потому что у нас такое мощное предпринимательство. Это объективные факты, — подчеркнул губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Глава региона поздравил предпринимателей с профессиональным праздником и отметил Благодарственным письмом коллектив НОО «ОПОРЫ РОССИИ».

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив в свою очередь поблагодарил тех бизнесменов, кто помимо деловой активности проявляет активность социальную:

— Частный бизнес на фоне внешнего давления показал, как быстро он умеет адаптироваться и в непростых условиях обеспечивать рост экономики. Именно частный бизнес сегодня разворачивает масштабные социальные проекты в поддержку государства, программы волонтерства, помощи участникам специальной военной операции и их семьям. И я хочу искренне, от имени всех депутатов Законодательного Собрания поблагодарить вас за это!

Награды активным предпринимателям региона вручили: председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, начальник управления занятости населения Министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова, начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Виталий Витухин.

— В рамках деловой программы мы предусмотрели 6 тематических площадок, фотовыставку, открытую студию для СМИ, интерактивную площадку для горожан, а также вечернюю программу, — отметила исполнительный директор НОО «ОПОРЫ РОССИИ» Наталия Кошелева.

Что обсуждали предприниматели?

«Женское лидерство: тренд на сообщество»

— Сегодня на площадке мы не просто обсуждаем какие-то темы, касающиеся женщин, но мы создаем тренды, — подчеркнула Наталия Кошелева, модератор, исполнительный директор и руководитель Комитета по развитию женского предпринимательства Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ». —Один из главных — это тренд на объединение. Сегодня на нашей площадке собрались лидеры женских клубов: «Бизнес-Леди», «УПС», «Женский клуб W», WomEn Synergy Club, «Pro Женщин», а также «Фабрика блогеров», была представлена и новая организация — «Женская ассамблея Новосибирской области». Объединения женщин дают возможность развития и уверенность в себе. Какой бы клуб, объединение не выбрала женщина — это плюс в ее личностном росте.

В рамках работы конференции, в продолжение тренда «выбирай свое» был организован показ новосибирских брендов одежды Vea la Vie, Lorange, Zavorina, Unona, Dario Rouz, Dress me, My Joy, Avelon, Misstique, Daisyknit, Cos To Me, а моделями выступили представительницы бизнес-сообщества и их дети.

— Еще один тренд — интеграция в конференцию мам с детьми, для этого на мероприятии работала няня-аниматор агентства праздников «Гайка», — отметила сомодератор конференции, лидер клуба «Бизнес Успех», директор «Фабрики красоты и здоровье» Александра Лодде.

Мастер-класс «Дробление бизнеса и налоговые риски. Как можно и как делать нельзя»

Участники мастер-класса узнали, как исключить или хотя бы снизить риски дробления бизнеса, какие аргументы в пользу деловых целей работают, а какие — нет. Слушатели получили практические рекомендации, информацию, которая поможет избежать ошибок, и ответы на вопросы.

Спикерами выступили: Александр Климов, генеральный директор ГК Umbrella Group (аттестованный аудитор) и Никита Демиденко, директор департамента судебной защиты ГК Umbrella Group (налоговый юрист).

На мастер-классе спикеры Umbrella Group вместе со слушателями разобрали налоговую статистику и «тренды» налогового администрирования, рассмотрели судебную практику по налоговым спорам, указали на ключевые риски и главные принципы построения группы компаний, разобрали реальные кейсы из практики по обвинениям в дроблении и кейсы правильного структурирования бизнеса. Такой мастер-класс стал своего рода пособием к применению знаний на практике.

— Наша главная цель — помочь предпринимателям, финансовым директорам и руководителям организаций — не важно, в какой сфере они развивают свой бизнес — быть в курсе трендов налогового контроля, уметь планировать свои налоги и правильно создавать группы компаний. И здесь фраза «предупрежден — значит вооружен» подходит как никогда кстати, — поделились спикеры, партнеры фестиваля ГК Umbrella Group.

Круглый стол «Цифровое предпринимательство. Проекты и перспективы»

Круглый стол объединил экспертов — представителей ведущих отечественных ИТ-компаний и предпринимателей, заинтересованных в цифровизации своего бизнеса.

Эксперты Комитета по информационным технологиям НОО «ОПОРЫ РОССИИ» представили доклады на темы информационной безопасности, цифровизации сельского хозяйства, говорили о технологиях «умного города», об умении создавать продающие интернет-магазины, о выходе b2b-компаний на маркетплейсы.

— Несмотря на все преимущества, которые сегодня предоставляет цифровое предпринимательство, есть и ряд сложностей. Например, это может быть недостаток квалифицированных специалистов, нехватка финансирования или сложности с законодательством, — рассказал модератор площадки Руслан Копцев, член Совета, руководитель Комитета по информационным технологиям новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ». — Мы призываем всех участников круглого стола принять участие в обсуждении этих проблем и поиске решений.

Участие в круглом столе принял министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь. Для достижения поставленных целей по сохранению лидирующих позиций региона по цифровизации и наращиванию имеющего потенциала для решения задач импортозамещения и создания импортонезависимых продуктов и решений, а также для внедрения востребованных мер поддержки и стимулирования потребления региональных ИТ-продуктов Сергей Цукарь обозначил задачу министерства по созданию эффективной структуры управления и взаимодействия с ИТ-отраслью.

Площадка «Маркетинг и продажи для предпринимателей: новая история»

Организаторами выступили Комитет по страхованию и Комитет по маркетингу, рекламе и PR Новосибирской «ОПОРЫ РОССИИ». Спикеры-практики рассказали о том, как предпринимателю не просто выживать, но и больше зарабатывать, расти, расширяться.

Модератор площадки, директор филиала ПАО САК «Энергогарант» Марина Синицына поделилась своим опытом в организации продаж. Эксперты Комитета по маркетингу раскрыли актуальные темы для продвижения бизнеса: Мария Гаранина обозначила тренды в маркетинге в 2023 года, Егор Козловский поделился опытом создания брендов для чемпионов, Евгения Мордовцева развернула тему управления продажами и разыграла среди участвующих стратегическую консультацию, Владимир Бурков изложил принципы эффективных продаж с помощью автоматизации, Данила Беляев показал инструменты увеличения продаж, а Дмитрий Матющенко дополнил инструменты продаж визуалом.

Эксперты Комитета по страхованию рассказали о полезных инструментах роста доходов: Елена Климачкова открыла секрет, как сохранить деньги в кризис и чувствовать себя в безопасности, Ирина Никитина поделилась информацией о том, как на растущем и падающем рынке продавать больше, Наталья Голубева рассказала про эффективное взаимодействие банковской сферы и предпринимателей.

— Страхование считается узкой нишей, но со многими другими сферами у нас очень тесные связи: мы взаимно усиливаем друг друга. Участники комитета по страхованию — это первые лица страховых, банковских, лизинговых компаний и финансовых структур, которые делятся своим опытом, в частности по продажам, — поделилась модератор площадки Марина Синицына, член Совета, руководитель Комитета по страхованию Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ». — Уверены, у слушателей случились инсайты, с собой они унесли полезные идеи и знакомства.

Площадка «Наставничество — тренд 2023. Путь предпринимателя: вызов или возможности?»

Модератором площадки стала Наталья Михайлова, вице-председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», руководитель Комитета по наставничеству. Мероприятие прошло в различных интерактивных форматах.

Участники поговорили о системе наставничества, о том, как мы выбираем свои цели и как принимаем решения, потренировали эмоциональный интеллект и научились взаимодействию с публикой. Эксперты рассказали, как монетизировать свои навыки. Также участники узнали, как быстро и легко сформировать личный бренд с помощью наставника.

Все эти и другие темы легли в основу нового проекта «Школа наставника», которую презентовали ведущие наставники Комитета Наталья Михайлова и Даная Панова. Создатели образовательной программы отметили, что к этому проекту сегодня может присоединиться любой предприниматель, который вышел на новый уровень и готов профессионально делиться своими опытом и знаниями с другими.

— 2023 год объявлен президентом Российской Федерации В.В. Путиным годом педагога и наставника. Это не просто тренд. Это возрождение традиций и воспитание уважения к профессии учителя и к образованию в целом, — отметила модератор площадки Наталья Михайлова. — У экспертов Комитета по наставничеству впереди важная и ответственная работа — участие в разработке профессиональных стандартов наставника на федеральном уровне, чтобы появились единые критерии к уровню профессионализма и методологии обучения, а профессия наставника заняла равную позицию со всеми остальными важными профессиями.

Площадка «Новые форматы принятия эффективных предпринимательских решений»

Площадка, организованная Комитетом по наставничеству Новосибирской «ОПОРЫ РОССИИ», прошла исключительно в интерактивном формате. Здесь были представлены три проекта Комитета, созданные в начале этого года, к сегодняшнему дню прошедшие тестирование и показавшие превосходные результаты.

Любовь Савина, руководитель проекта «Деловые игры для бизнеса», презентовала деловую фирменную игру «ОПОРЫ РОССИИ» для развития предпринимательского мышления «Я — в деле!». Формат игрового обучения уже давно зарекомендовал одним из самых эффективных, и сегодня участники площадки по достоинству оценили итоги коллективной работы членов Комитета по наставничеству.

Екатерина Бунькова и Анна Куропятник провели демо-тренинг «Мастерская амбициозных целей» — это программа для раскрытия предпринимательских способностей и сопровождение стартапов бизнеса и проектов. Этот тренинг команда наставников уже неоднократно проводила в муниципальных районах Новосибирской области среди молодежи и всегда получала восхищенные отзывы.

Елена Кузнецова провела демо-сессию программы «Бизнес-лифт» — для перехода бизнеса на новый уровень, про управление и внедрение изменений. Это проект команды коучей, которые подошли нестандартно к инструментам коучингового сопровождения и создали свой уникальный продукт.

— Для меня, как для руководителя Комитета по наставничеству, очень важна вовлеченность каждого члена Комитета в общественную деятельность, и командная работа, — поделилась руководитель Комитета Наталья Михайлова. — И сегодня мы поддерживаем тренд на объединение, показывая на деле, что эффект от сотрудничества, коллабораций, командной работы в разы превосходит все результаты, которые могла бы дать индивидуальная работа. И это про лидерство, про сплоченность, про предпринимательство, про «ОПОРУ»!

На протяжении всего фестиваля работала фотовыставка «Бизнес в объективе». Это многолетний проект «ОПОРЫ РОССИИ» и «Промсвязьбанка», цель которого — с помощью искусства фотографии показать роль предпринимательства в социально-экономическом развитии региона и страны. Героями фотовыставки стали 20 предпринимателей из Новосибирска, организовавшие свое дело с нуля и добившиеся успеха. Среди них — руководители образовательных и медицинских учреждений, спортивных центров, строители, производители продуктов питания и многие другие.

На этом праздник не закончился. Во время деловой активности в ГПНТБ, на площади Пименова прошли развлекательные мероприятия для всех гостей.

«Деревянные игры мира» — это множество увлекательных локаций, где каждый смог проявить свою сноровку.

Музыкальными сетами порадовала участников диджей Оксана Малашкевич.

В течение дня мероприятие сопровождал проект «МУЗ.ХАБ» — это региональный проект для представителей музыкальной индустрии региона. Участники прошли обучающий модуль от ведущих представителей индустрии и в течение месяца создали авторские музыкальные продукты, которые представили в рамках фестиваля.

Компания «КультЛаб» организовала дегустацию здорового питания.

Финалом мероприятия стал розыгрыш среди участников подарков от партнеров: салона свадебной и вечерней моды Lorange, компании «КультЛаб», центра бережного развития интеллекта детей «Бэби-клуб».

«ОПОРА РОССИИ» благодарит компанию Soundsib за техническое оснащение мероприятия.

Большой праздник объединил горожан в этот день: предпринимателей, экспертов, государственных и муниципальных служащих, творческие коллективы, представителей различных ассоциаций и объединений и всех активных жителей Новосибирска.

Новосибирское областное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» выражает благодарность партнерам мероприятия, без которых мероприятие не смогло бы состояться.

Официальные партнеры мероприятия : ПАО «Сбербанк», Завод тактильного оборудования «Тифлотехника», «СКБ Контур», ГК Umbrella Group, ГК «Калиар».

Информационные партнеры : ОТС (агентство новостей Gorsite), компании «Дизайнмастер», Infopro54, «Континент Сибирь», «BFM Новосибирск», рекламное агентство «Точка».