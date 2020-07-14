ГК «Расцветай» — лидер по объему текущего строительства

С начала 2020-го застройщик открыл продажи квартир в двух объектах в Новосибирске: «Расцветай на Обской» и «Расцветай на Шамшиных».

В планах ГК «Расцветай» — развитие и укрепление своих позиций как на региональном, так и на федеральном рынках. У компании есть все ресурсы, чтобы строить технологичное, качественное жилье и сдавать его в строго назначенные сроки. В ближайшее время застройщик планирует вывести на рынки Новосибирска и Москвы два амбициозных объекта: ЖК «Расцветай на Красном» и многоквартирный дом «Расцветай в Люблино».

— Новые объекты ГК «Расцветай» можно смело назвать серьезным шагом в дальнейшем стратегическом развитии компании. Жилой комплекс на Красном проспекте не имеет аналогов по своей площади в центральной локации Новосибирска, а жилой многоквартирный дом в Люблино — это не только новые перспективы и расширение портфеля и географии проектов, но и возможность заявить о себе как о надежном и добросовестном застройщике на федеральном высококонкурентном рынке жилой недвижимости, — подчеркнули в пресс-службе ГК «Расцветай».

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Дом на Шамшиных». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

Застройщик: ООО «СЗ «Расцветай на Обской». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

Фото предоставлено ООО «СЗ «Расцветай на Обской». На фото Жилой дом «Расцветай на Обской»