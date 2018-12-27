ГК «Расцветай» отбилась от DDOS-атак

Главная ценность любой компании – это ее сотрудники. Именно от их решений, которые необходимо принимать в непростых ситуациях, профессионализма и слаженности действий зависит успех любого бизнеса, уверены в пресс-службе ГК «Расцветай».

21 декабря на сайты ГК «Расцветай» начались DDOS-атаки, что в разы увеличило нагрузку на центральный процессор. Технические специалисты компании за короткий промежуток времени успешно выявили IP-адреса, с которых совершались противоправные действия, и приняли все необходимые меры для усиления защиты сайтов. Благодаря чему работа интернет-ресурсов была оперативно восстановлена.

В целях устранения данных противозаконных действий и привлечения злоумышленников к ответственности вся информация была передана в МВД и ФСБ, уточнили в пресс-службе компании.

Фото с сайта akket.com