ВТБ определил, как имя влияет на финансовое благополучие человека

Группа ВТБ провела исследование, проанализировав депозитные и кредитные продукты своих клиентов, и определила, каким образом связаны финансовое состояние человека и его имя.

Результаты исследования показали, что среди мужчин лидерами по сумме средств на банковском счете являются клиенты с именами Сергей, Александр и Владимир. Самыми состоятельными среди женщин оказались Елены, Татьяны и Ольги. Также в ТОП-10 вошли вкладчики с именами Андрей, Ирина, Алексей и Наталья. Кстати, в рейтинге «самых прибыльных» месяцев рождения клиентов, согласно аналитике, лидируют январь и август, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

А вот по объёму оформленных кредитов Александры опередили Сергеев, выйдя на первое место. Тройку лидеров замкнули Алексеи. Среди женщин чаще всего одалживают у банка Ольги, Ирины и Натальи. В первую десятку рейтинга также вошли следующие имена: Елена, Андрей, Татьяна и Дмитрий. Чаще всего кредиты берут клиенты, рождённые в январе и мае, а вот наибольшая сумма задолженности — у заёмщиков, появившихся на свет в мае и июне.

— Исследование базировалось на анализе клиентской базы розничного бизнеса ВТБ. И хотя оно носит, скорее, шуточный и предновогодний характер, его результаты могут быть весьма репрезентативны — ведь сегодня мы обслуживаем около 12 миллионов клиентов. Поздравляем всех с наступающими праздниками и желаем финансово благополучного Нового года!, — отметил старший вице-президент ПАО «Банк ВТБ» Андрей Осипов.

Фото: пресс-служба банка