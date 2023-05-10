ГК «Расцветай» открыла новый офис продаж в центре Новосибирска

Офис продаж находится в центральной части Новосибирска, в просторном помещении площадью 200 кв.м, отвечающем всем современным техническим требованиям.

― Открытие нового офиса ― яркий пример того, что компания развивается и совершенствует стандарты обслуживания своих клиентов. Уверены, нашим гостям понравится не только современный стильный интерьер, но и высокий уровень обслуживания, ― подчеркнули в пресс-службе ГК «Расцветай».

В новом офисе по-домашнему уютно. Здесь оборудованы комфортные зоны для консультирования, где удобно выбирать подходящий вариант планировки, и есть большие мониторы, чтобы рассмотреть все в деталях и мелочах. Вы точно найдете подходящий вариант.

В ассортименте ГК «Расцветай» ― более 5000 квартир. Стоимость жилья ― от 2,6 млн рублей. Новосибирский застройщик предлагает квартиры под любые сценарии жизни, вкусовые и территориальные предпочтения.

В линейке есть лоты стандарт- и бизнес-класса, от 30 до 140 кв.м. У застройщика можно приобрести как компактные функциональные студии, так и просторные пятикомнатные квартиры. Каждый комплекс ― более 20 планировочных решений. Есть квартиры с террасами, с просторной кухней-гостиной, двумя санузлами, гардеробной и панорамными окнами.

Приглашаем всех желающих в новый офис продаж. Специалисты расскажут о проектах компании, дадут полную информацию о действующих спецпредложениях и ипотечных программах. Также вы узнаете, какие выгодные условия по получению ипотеки есть в банках на сегодняшний день.

Центр продаж квартир ГК «Расцветай»:

ул. Орджоникидзе, 23

тел. +7 (383) 255-00-83

гкрасцветай.рф

VK

Дзен

Телеграм-канал