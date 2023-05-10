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На майских праздниках бригады АО «РЭС» оперативно устраняли все аварии, в т.ч. вызванные посторонними лицами

  • 10/05/2023, 13:52
Завершились длительные майские праздники, и пока жители Новосибирска и области активно проводили выходные, участвуя в массовых мероприятиях, смотря парад Победы или встречаясь с близкими, энергетики приложили все усилия, чтобы праздники не омрачались длительными перерывами в электроснабжении.

энергетика, АО «РЭС», электроснабжение в НовосибирскеНакануне майских праздников и выходных персонал акционерного общества «Региональные электрические сети» был переведен в режим повышенной готовности для обеспечения надежной работы электросетевого комплекса. На дежурстве находились более 100 человек, а также порядка 40 оперативно-выездных бригад и единиц техники. Для проведения возможных аварийно-восстановительных работ была обеспечена готовность спецтехники, проведена проверка исправности средств связи, каждое подразделение укомплектовано необходимым оборудованием и снаряжением. Под особым контролем находились учреждения здравоохранения, социально значимые, инфраструктурные и культурные объекты.

Энергетики заблаговременно провели комплексные проверки электросетей, техники и резервных источников питания для реагирования на сезонные риски. Но, к сожалению, в течение майских праздников оперативная обстановка осложнялась не только пожарами, но и внешними воздействиями посторонних лиц. Несанкционированные разрытия с порывом кабельной линии, ДТП с повреждением ЛЭП и даже обрыв проводов на воздушной линии из-за незаконной вырубки деревьев – это далеко не полный перечень инцидентов, последствия которых пришлось оперативно устранять сотрудникам АО «РЭС».

Например, 7 мая 2023 года в Барабинском районе легковой автомобиль повредил провода воздушной линии напряжением 10 кВ, и на короткое время вызвал перебой электроснабжения 4 близлежащих населенных пунктов и нескольких объектов жизнеобеспечения. Специалисты Барабинского РЭС филиала «Западные электрические сети» оперативно устранили последствия аварии, но жителям данных поселков пришлось испытать некоторые неудобства.

А непосредственно в День Победы жители с. Довольное решили заняться вырубкой деревьев в охранной зоне ЛЭП 10 кВ. В итоге, ствол спиленного дерева упал на провода и оборвал их, оставив без электричества почти 4000 человек, 30 трансформаторных подстанций и 17 социально-значимых объектов. Бригады филиала «Чулымские электрические сети» оперативно прибыли на место и буквально за пару часов восстановили электроснабжение односельчан в этот светлый праздник.

В каждом случае бригады АО «РЭС» вне зависимости от времени суток, погодных условий и места расположения объекта оперативно устраняли все технологические нарушения и восстанавливали линии электропередачи, обеспечивая электроснабжение населения и объектов инфраструктуры.

Благодаря слаженной работе и ответственному подходу энергетиков удалось избежать длительных масштабных отключений в течение праздничных дней.

Фото предоставлено рекламодателем

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#Рынок микрофинансирования

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : энергетика электроснабжение в Новосибирске АО «РЭС»


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