Весеннюю охоту в Новосибирской области могут отменить из-за пожаров

Особый противопожарный режим в Новосибирской области продлят до 23 мая. С таким предложением на оперативном совещании выступил глава управления МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов. Он сообщил, что в регионе сохраняется высокая пожароопасность 4 класса горимости. Губернатор области Андрей Травников поддержал продление особого режима.
Губернатор добавил, что с каждым годом количество ресурсов, которые область направляет на усиление пожарной группировки, покупку техники растет. В минувшие майские праздники на тушении пожаров были задействованы более 1,5 тысячи человек и свыше 500 единиц техники. В связи с этим губернатор потребовал ужесточить контроль за привлечением к административной ответственности лиц, виновных в возникновении и распространении пожаров. Кроме того, он предупредил, что будет настаивать на реализации ряда предложений.
Кроме того, в этом году в области протестирован механизм контроля перемещения автомобилей между населенными пунктами с фиксацией госномеров и маршрутов для выявления возможных поджигателей. На наиболее горимых территориях в регионе теперь будет организован такой контроль за передвижением людей и транспорта.
Жесткие меры будут приняты к сельхозпроизводителям, которые допускают сельхозпалы.
— Я не один год предупреждал, что сельхозпроизводители, на чьих сельхозугодиях будут зафиксированы сельхозпалы, лишатся всяческой поддержки из госбюджета. Реестр таких сельхозземель и их владельцев ведется в ежедневном режиме, список находится у меня на столе. Просьба к главам районов и Минсельхозу: информировать об этом, и это уже не предупреждение, а реально работающий инструмент, который я буду вынужден применять, — предупредил губернатор.
О каких сельхозпроизводителях идет речь ― Травников не уточнил. Министр сельского хозяйства Евгений Лещенко сообщил, что у него такого списка нет.
Комментируя ужесточение требований, Андрей Травников пояснил, что это вынужденная мера, так как климат в регионе меняется, каждый год наступает сухая весна, и ужесточение ответственности позволит не допустить крупных пожаров с человеческими жертвами, как это происходит в других регионах России.
Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область лидирует по количеству термических точек в Сибири.
Фото с сайта управления МЧС по Новосибирской области
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