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Весеннюю охоту в Новосибирской области могут отменить из-за пожаров

  • 10/05/2023, 13:17
Автор:
лесные пожары
А агропредприятия региона уже в этом году начнут лишать господдержки за сельхозпалы. Реестр проштрафившихся уже лежит на столе губернатора.

Особый противопожарный режим в Новосибирской области продлят до 23 мая. С таким предложением на оперативном совещании выступил глава управления МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов. Он сообщил, что в регионе сохраняется высокая пожароопасность 4 класса горимости. Губернатор области Андрей Травников поддержал продление особого режима.

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— Обстановка сложная, метеопрогноз неблагоприятный, серьезных осадков в ближайшее время не ожидается. Многие районы вместо праздников в минувшие выходные боролись с пожарами, — отметил глава региона. — Главная беда — человеческая безалаберность. По статистике пожаров, приведенной МЧС, мы видим, что только одна причина техногенная, в остальных случаях это человеческий фактор: детская шалость или глупость взрослых, которая граничит с преступностью и вредительством. Перехода пожаров на населенные пункты мы не допустили, но количество природных пожаров зашкаливает.

Губернатор добавил, что с каждым годом количество ресурсов, которые область направляет на усиление пожарной группировки, покупку техники растет. В минувшие майские праздники на тушении пожаров были задействованы более 1,5 тысячи человек и свыше 500 единиц техники. В связи с этим губернатор потребовал ужесточить контроль за привлечением к административной ответственности лиц, виновных в возникновении и распространении пожаров. Кроме того, он предупредил, что будет настаивать на реализации ряда предложений.

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— Не первый год некоторые главы районов обращаются в мой адрес с предложением отменить весеннюю охоту. Решение достаточно жесткое и резкое, но я прошу совет муниципальных образований и Минприроды рассмотреть эту инициативу. Если так пойдет дальше, то в следующем году на наиболее горимых районах придется ограничивать период весенней охоты или доходить до ее запрета, — заявил Травников. — Характер возгорания камыша вокруг болот и озер заставляет задуматься ― в чем причина возгораний.

Кроме того, в этом году в области протестирован механизм контроля перемещения автомобилей между населенными пунктами с фиксацией госномеров и маршрутов для выявления возможных поджигателей. На наиболее горимых территориях в регионе теперь будет организован такой контроль за передвижением людей и транспорта.

Жесткие меры будут приняты к сельхозпроизводителям, которые допускают сельхозпалы.

— Я не один год предупреждал, что сельхозпроизводители, на чьих сельхозугодиях будут зафиксированы сельхозпалы, лишатся всяческой поддержки из госбюджета. Реестр таких сельхозземель и их владельцев ведется в ежедневном режиме, список находится у меня на столе. Просьба к главам районов и Минсельхозу: информировать об этом, и это уже не предупреждение, а реально работающий инструмент, который я буду вынужден применять, — предупредил губернатор.

О каких сельхозпроизводителях идет речь ― Травников не уточнил. Министр сельского хозяйства Евгений Лещенко сообщил, что у него такого списка нет.

Комментируя ужесточение требований, Андрей Травников пояснил, что это вынужденная мера, так как климат в регионе меняется, каждый год наступает сухая весна, и ужесточение ответственности позволит не допустить крупных пожаров с человеческими жертвами, как это происходит в других регионах России.

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По данным управления МЧС по Новосибирской области, за время майских праздников подразделения сотрудников МЧС реагировали на вызовы свыше 3,5 тысячи раз, за неделю ликвидированы 1155 пожаров, из которых 996 — горение сухой растительности. Посредством космомониторинга зафиксированы 2197 термических точек, из них 96% подтвердились как ландшафтные пожары. В пятикилометровой зоне от населенных пунктов зафиксированы 1306 термоточек. Наихудшая обстановка с пожарами за прошедший период сложилась в Венгеровском, Кыштовском, Каргатском, Северном, Куйбышевском, Убинском районах — 60% от всех термических аномалий. За последнюю неделю наибольшее количество пожаров зарегистрированы в Кыштовском, Чулымском, Тогучинском, Болотнинском и Мошковском районах.

 

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область лидирует по количеству термических точек в Сибири. 

Фото с сайта управления МЧС по Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : сельхозпал лесной пожар ландшафтный пожар весенняя охота


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