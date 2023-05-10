Весеннюю охоту в Новосибирской области могут отменить из-за пожаров

Особый противопожарный режим в Новосибирской области продлят до 23 мая. С таким предложением на оперативном совещании выступил глава управления МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов. Он сообщил, что в регионе сохраняется высокая пожароопасность 4 класса горимости. Губернатор области Андрей Травников поддержал продление особого режима.

Губернатор добавил, что с каждым годом количество ресурсов, которые область направляет на усиление пожарной группировки, покупку техники растет. В минувшие майские праздники на тушении пожаров были задействованы более 1,5 тысячи человек и свыше 500 единиц техники. В связи с этим губернатор потребовал ужесточить контроль за привлечением к административной ответственности лиц, виновных в возникновении и распространении пожаров. Кроме того, он предупредил, что будет настаивать на реализации ряда предложений.

Более 9 тысяч новосибирских охотников на год лишились права охоты отменить весеннюю охоту. Решение достаточно жесткое и резкое, но я прошу совет муниципальных образований и Минприроды рассмотреть эту инициативу. Если так пойдет дальше, то в следующем году на наиболее горимых районах придется ограничивать период весенней охоты или доходить до ее запрета, — заявил Травников. — Характер возгорания камыша вокруг болот и озер заставляет задуматься ― в чем причина возгораний.

Кроме того, в этом году в области протестирован механизм контроля перемещения автомобилей между населенными пунктами с фиксацией госномеров и маршрутов для выявления возможных поджигателей. На наиболее горимых территориях в регионе теперь будет организован такой контроль за передвижением людей и транспорта.

Жесткие меры будут приняты к сельхозпроизводителям, которые допускают сельхозпалы.

— Я не один год предупреждал, что сельхозпроизводители, на чьих сельхозугодиях будут зафиксированы сельхозпалы, лишатся всяческой поддержки из госбюджета. Реестр таких сельхозземель и их владельцев ведется в ежедневном режиме, список находится у меня на столе. Просьба к главам районов и Минсельхозу: информировать об этом, и это уже не предупреждение, а реально работающий инструмент, который я буду вынужден применять, — предупредил губернатор.

О каких сельхозпроизводителях идет речь ― Травников не уточнил. Министр сельского хозяйства Евгений Лещенко сообщил, что у него такого списка нет.

Комментируя ужесточение требований, Андрей Травников пояснил, что это вынужденная мера, так как климат в регионе меняется, каждый год наступает сухая весна, и ужесточение ответственности позволит не допустить крупных пожаров с человеческими жертвами, как это происходит в других регионах России.

По данным управления МЧС по Новосибирской области, за время майских праздников подразделения сотрудников МЧС реагировали на вызовы свыше 3,5 тысячи раз, за неделю ликвидированы 1155 пожаров, из которых 996 — горение сухой растительности. Посредством космомониторинга зафиксированы 2197 термических точек, из них 96% подтвердились как ландшафтные пожары. В пятикилометровой зоне от населенных пунктов зафиксированы 1306 термоточек. Наихудшая обстановка с пожарами за прошедший период сложилась в Венгеровском, Кыштовском, Каргатском, Северном, Куйбышевском, Убинском районах — 60% от всех термических аномалий. За последнюю неделю наибольшее количество пожаров зарегистрированы в Кыштовском, Чулымском, Тогучинском, Болотнинском и Мошковском районах.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область лидирует по количеству термических точек в Сибири.