ГК ВИС ответила на обвинения конкурсного управляющего Экологии-Новосибирск

В Группе компаний «ВИС» изучили заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства ООО «Экология-Новосибирск», сообщила в комментарии пресс-служба компании в ответ на запрос редакции Infopro54.

— Данное заключение, по сути, представляет собой процессуальную позицию Баряева В.А. в споре о привлечении к субсидиарной ответственности. Необходимо отметить, что данный спор продолжает рассматриваться в предварительном судебном заседании, оснований для привлечения Группы «ВИС» к субсидиарной ответственности не установлено, — говорится в ответе.

Отмечается, что юридические службы Группы «ВИС» изучили представленные материалы и не согласны с доводами конкурсного управляющего и расчётами указанных сумм ущерба.

— Сумму ущерба в 1,4 млрд руб. конкурсный управляющий не подтверждает какими-либо документами, включает в неё суммы перечислений компаниям, которые не входят в Группу «ВИС», — пояснили в «ВИС».

Уточняется, что договоры по транспортированию ТКО между ООО «Экология-Новосибирск» и ООО «ЭкоТранс-Н» были заключены по итогам проведённых торгов в соответствии с Законом № 44-ФЗ, в связи с чем цена услуг является рыночной и определённой в результате торгов.

— Контрдоводы на заключение конкурсного управляющего ООО «Экология-Новосибирск» будут представлены в рамках рассмотрения дела о банкротстве ООО «Экология-Новосибирск», — резюмировали в компании.

Напомним, конкурсный управляющий бывшего регоператора Владислав Баряев опубликовал отчет о наличии признаков преднамеренного банкротства у ООО «Экологии-Новосибирск» и обвинил ГК «ВИС» в получении сверхприбыли. По подсчетам Владислава Баряева, ущерб, нанесенный ООО «Экология-Новосибирск» перечисленными в заключении сделками, составил (по предварительным оценкам конкурсного управляющего) 1 442 933 362 рублей.

Ранее редакция сообщала, что Группу ВИС обвинили в преднамеренном банкротстве Экологии-Новосибирск.