Группу ВИС обвинили в преднамеренном банкротстве Экологии-Новосибирск

Конкурсный управляющий бывшего регоператора Владислав Баряев представил результаты анализа о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного или фиктивного банкротства компании. Информация об этом размещена на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Он сделал вывод о наличии признаков преднамеренного банкротства у ООО «Экологии-Новосибирск».

В отчете говорится, что признаки неплатежеспособности у компании фактически возникли с середины 2019 года, она не отвечала признакам неплатежеспособности. Он подчеркнул, что в ситуации имущественного кризиса, руководителю и контролирующим должника лицам необходимо было разработать и утвердить экономически обоснованный план по выходу общества из кризисной ситуации.

— Однако, вместо разработки плана выхода из кризиса, контролирующие Должника лица решают организовать такую модель ведения бизнеса, которая позволит в ущерб независимым кредиторам перераспределить основной поток прибыли ООО «ЭкологияНовосибирск» в пользу ООО «ЭкоТранс-Н» (контролирующее лицо по признаку «выгодоприобретатель»). И очевидно, что задача контролирующих должника лиц состояла в первую очередь в том, чтобы такой денежный поток сверхприбыли в пользу Общества «ЭкоТранс-Н» просуществовал как можно дольше, — говорится в отчете.

— Это позволило фактически «заморозить» сложившуюся практику аккумулирования денежного потока Обществом «ЭкоТранс-Н» на весь 2022 год, — отметил Владислав Баряев.

Он добавил, что звеном в решении этой задачи (сохранения денежного потока внутри группы «ВИС») было решение ООО «ЭкологияНовосибирск» обратиться с заявлением о собственном банкротстве.

Также конкурсный управляющий перечисляет сделки регоператора, послужившие причиной возникновения или увеличения неплатежеспособности общества. Они, по подсчетам Баряева, причинили должнику и его кредиторам реальный ущерб в денежной форме.

— Общество «ЭкоТранс-Н», став основным подрядчиком ООО «ЭкологияНовосибирск», не имело возможности осуществлять своими силами транспортирование ТКО по всем территориям Новосибирской области и заключило договоры субподряда, при этом субподрядчики получали за свои услуги в среднем на 30% меньше, чем получало Общество «Экотранс-Н» от ООО «Экология-Новосибирск», что привело к целенаправленному созданию на стороне ООО «ЭкоТранс-Н», а следовательно и внутри группы «ВИС», потока сверхприбыли, который расходовался на нужды группы «ВИС», а не на погашение требований независимых кредиторов ООО «Экология-Новосибирск».

По подсчетам Владислава Баряева, ущерб, нанесенный ООО «Экология-Новосибирск» перечисленными в заключении сделками, составил (по предварительным оценкам конкурсного управляющего) 1 442 933 362 рублей.

Редакция направила запрос на комментарий в ГК «ВИС».

ООО «Экология-Новосибирск» стало региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в 2018 году, с началом реализации в регионе «мусорной» реформы. В декабре 2021 года было подано заявление о само банкротстве «Экологии-Новосибирск». В качестве причины указаны долговые обязательства в размере 1,85 млрд руб. В марте 2023 года в отношении компании была введена процедура банкротства. Ранее в отношении руководства компании «Экология-Новосибирск» возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее редакция сообщала, что с Алексея Джулая хотят взыскать долг почти 100 млн рублей.